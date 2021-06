Groet de zon tijdens zomeryoga aan het strand

Je rolt aan het einde van de dag je yogamat uit op het zand dat nog warm is van de zomerdag of je kiest voor een vroege ochtendyogales als het zand nog fris en vochtig is van de nacht. In beide gevallen is een yogales aan zee een aanrader. Meer zomers wordt het niet!

Nu de zomer toch echt in aantocht is, is buitensporten geen must meer, maar een heerlijkheid. Weg uit zweterige zaaltjes. Dat geldt ook voor yogalessen. Gewoon je mat uitrollen op gras, zand, schelpen en desnoods op een stenen plein. Doe de zonnegroet recht onder de zon!

Populair: yoga op het strand

Buitenyoga is sinds een aantal jaren meer populair dan ooit. Je voelt de wind langs je haren en geniet van de frisse ochtendlucht, want die oefeningen worden vooral op de vroege morgen gedaan zodat je meteen wakker bent en gemotiveerd aan de dag kunt beginnen. Spieren en gewrichten raken er soepel van. Je hoofd raakt niet meteen vol en je voelt de energie naar binnen stromen. Het meest populair? Beachyoga! Ook wel strandyoga genoemd.

Het klinkt lekker, en op het zand moet je flink je best doen om je staande te houden. Dat traint de spieren nog eens extra. Na een uurtje strandyoga lacht het leven je tegemoet. Volgens ‘doeners’ een cadeautje voor jezelf.

Kledingtips voor aan het strand

Nu is het aan zee natuurlijk niet altijd 25 graden en windstil. Daarom wordt aangeraden voor beachyoga rekening te houden met het weer als het gaat om de kleding die je aantrekt. Is het wat frisser en winderiger, kies dan voor een langere broek en trek enkele laagjes over elkaar aan wat shirtjes betreft. Bedek je nek met een sjaaltje of een hoge col zodat een frisse wind niet al te veel vat op je krijgt.

Kies de beste yogamat

Kies voor een fijne yogamat zodat je soepel op het zand kunt bewegen. De beste yogamat kiezen? Dat is een mat die niet bij het eerste zuchtje wind wegwaait. Die je mooi vindt, maar die ook een juiste dikte heeft zodat je er goed op kunt liggen en stevig op kunt staan. Dat is misschien even zoeken, maar hoe leuk is dat! Er zijn prachtige yogamatten met sfeervolle prints te koop. Daar ga je nog veel plezier aan beleven.

Meld je aan voor beachyogalessen

Verheug je vast op die beachyogalessen als je aan de kust woont, een weekendje strandleven pakt of een tijdje aan zee op vakantie gaat. Op de meeste plekken in Nederland worden strandyogalessen gegeven waar je je gemakkelijk voor kunt aanmelden. Vraag ernaar bij de beachclubs of zoek even online op de plaats van bestemming. Van de Waddeneilanden tot in Zeeland kun je op de meeste plaatsen op het strand terecht voor een ontspannen zilte yogales bij een opkomende of ondergaande zon.

