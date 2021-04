Grondwerkzaamheden voor fase 3 van Waterrijk

In de nieuwe woonwijk Waterrijk aan de Seevancksweg in Oosthuizen zijn de woningen van fase 1 inmiddels opgeleverd en bewoond. Fase 2 is in de afwerkfase en de meeste huizen zijn al opgeleverd. Het straatwerk wordt nu uitgevoerd.

Aan de overkant, naast het MFA en GVT van de Prinsen Stichting worden momenteel grondwerkzaamheden uitgevoerd. In fase 3 komen in totaal 42 verschillende woningen en 5 vrije kavels. Er kan gekozen worden uit een 2-onder-1-kapwoning, rijwoning, vrijstaande woning of semibungalow.

De verkoop van de woningen start naar verwachting in het voorjaar van 2021. De kavels volgen kort daarna. Aannemer Kuin is voorjaar 2020 gestart met de bouw van de 41 woningen van Fase 2c en 2d. De oplevering staat gepland voor najaar 2021.