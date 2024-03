Groot denken, bij de kleinsten beginnen

De één werd als speelster wereldkampioen, de ander nationaal kampioen met de Volendamse mannen. Het is niet alleen een enorme impuls voor het eerste team van de Volendamse handbaldames: de impact van het aantreden van Debbie Bont en Dirk Tuip als trainersduo vanaf komende zomer, moet in de nabije toekomst nog verstrekkender zijn. ,,De top van de eredivisie halen, speelsters niet alleen als handbalster maar ook als persoon laten ontwikkelen, rolmodellen creëren”, zegt Tuip. Met Ringen om Volendam (het ondersteunen van de Olympische sportkandidaten uit onze gemeenschap) en de Handbalskoal droeg hij daar de laatste jaren al aan bij. Over enkele maanden hoopt hij dat ook als (assistent-)coach te doen, bij de club waar hij als kind werd gevormd. Terwijl hij bij het NHV jeugdbondscoach kon worden en werd gepolst door clubs als VOC, Kwiek en SEW.

