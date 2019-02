Grootscheepse verbouwing van restaurant Van den Hogen van start gegaan

Maandagmorgen werd door een tiental medewerkers van verschillende (bouw)bedrijven koortsachtig gewerkt in Restaurant Van den Hogen aan de Haven. Het gehele interieur van het bekende restaurant werd eruit gesloopt en dit zal totaal vernieuwd worden. Het leek wel of er een orkaan door de zaak was geraasd. De laatste verbouwing in Van den Hogen vond in 1995 plaats. Het interieur zal een totale metamorfose ondergaan.

Er is een heel krap schema opgesteld voor deze grootscheepse verbouwing, want de planning is dat op vrijdag 1 maart het geheel vernieuwde Restaurant Van den Hogen weer de deuren kan openen. Dat wordt dus flink aanpoken geblazen, maar het gaat lukken, werd vermeld.