Aanstormend talent te bewonderen op het 3e Klaphekfestival

Grootste fan telt de minuten af

Jong en oud geniet elk jaar weer van de vele bands en muziek op het 3e Klaphekfestival. De kans is groot dat het vaste publiek bekend is met één van de jongste liefhebbers van dit evenement. Kyano Keizer (12) gaat al sinds zijn derde levensjaar volledig uit zijn dak op het festivalterrein. Muziek speelt een prominente rol in het leven van deze jongen. Drummen, piano- en (bas)gitaarspelen: Kyano kan het allemaal.

Door: Jos de Boer. Foto: Cornell Tol

,,Eigenlijk wil ik de hele dag op het festivalterrein zijn”, zegt Kyano enthousiast. Zijn verregaande liefde voor het jaarlijkse evenement leeft al heel lang. Vanaf zijn derde gaat Kyano samen met zijn vader en moeder met Hemelvaartsdag naar het Boelenspark. Op een video laten zijn ouders zien hoe hij als peuter aan het dansen is bij een editie van het 3e Klaphekfestival van bijna tien jaar geleden. ,,Zelfs toen ging hij al helemaal uit zijn dak”, zegt Kyano’s vader trots.

Multi-instrumentalist

Kyano is opgegroeid met muziek. Hij deelt zijn vaders passie voor classic rock. Zo houden ze van dezelfde bands en gaan ze samen naar concerten en optredens. En net als zijn vader luistert Kyano niet alleen naar de muziek, maar bespeelt hij ook meerdere instrumenten. ,,Ik kan drummen, gitaarspelen, bassen en een beetje pianospelen”, zegt de jonge multi-instrumentalist. ,,Drummen vind ik het leukste.” Volgens zijn vader heeft Kyano veel aanleg voor dit instrument. ,,Zijn drumleraar heeft mij gezegd dat hij nog nooit iemand heeft gezien die zo moeiteloos nieuwe nummers kan oppakken. Binnen no-time speelt hij complexe drumpartijen na.” Kyano laat een video zien, waar hij het nummer ‘Smells like Teen Spirit” van Nirvana speelt tijdens een optreden op zijn school. Zijn onmiskenbare talent voor drummen is hier duidelijk te zien én horen.

Superfan

Kyano’s muzikale avontuur is volgens hem zelf begonnen met zijn favoriete nummer: ‘I am the Walrus’ van ‘The Beatles’. De twaalfjarige is een echte superfan van de legendarische groep uit Liverpool. Sterker nog: Zijn kamer is volledig ingericht met Bealtes-merchandise en memorabilia. LP’s, posters, poppen, boeken, LEGO en zelfs een wekker laten zien hoe groot Kyano’s liefde voor de ‘Fab Four’ is. Op zijn kamer zijn ook verscheidene muziekinstrumenten te vinden. Kyano laat een collectie aan drumstokken zien die hij bij verschillende optredens van drummers gekregen heeft. ,,Toevallig heb ik deze vorig jaar gekregen met het 3e Klaphekfestival.”

Kyano’s lof voor de muziek bij het lokale evenement is niet onopgemerkt gebleven bij de bands die er opgetreden hebben. ,,Een paar bands vonden het erg leuk dat ik vooraan in het publiek stond. Ze beloofden dat ik dit jaar met ze op het podium mocht staan. Helaas doen die bands dit jaar niet mee, maar ik ga dit jaar wel met het kinderprogramma drummen bij twee nummers”, vertelt Kyano opgetogen. ,,Het zijn ook nog eens twee liedjes van The Beatles, namelijk ‘Yellow Submarine’ en ‘All Together Now’.”

Dat de muziek van Kyano’s favoriete band aan bod komt bij deze editie van het 3e Klaphekfestival is overigens geen toeval. Het thema dit jaar is namelijk ‘British Invasion’. Ongeveer tien bands zullen de dag vullen met de muziek van talloze Britse acts die over de jaren heen succes gekend hebben. Dit wordt ongetwijfeld een fantastische editie voor menig muziekliefhebber. Kyano kijkt ontzettend uit naar aanstaande donderdag. Zijn ‘klaphek-debuut’ laat zien dat de passie en aanleg voor muziek binnen onze gemeente óók bij de jongere generaties aanwezig is.