Grôsk òp ûis Vòlledams presenteert: ’t Vòlledams Dictéj

De werkgroep ‘Grôsk òp ûis Vòlledams’ is al een tijdje bezig met het ontwikkelen van een eigen spelling voor de Volendammer taal. Er is grondig nagedacht over de verschillende spellingsregels, die in dit schrift gehanteerd worden. Het is dan ook een heuse uitdaging om de taal op een consistente manier te schrijven. Door: Jos de Boer

Waar het standaard Nederlands maar zestien klinkers kent, bevat het Volendams er al 31. Bij de nieuwe spelling worden er allerlei accenten gebruikt, om deze unieke klanken aan te duiden. De zinnen die hierbij ontstaan, verschillen hierdoor aanzienlijk van het Nederlands. Denk hierbij aan zinnen als ‘De gemiente et ’n pötje maakt òm de planne te beköstige’ en ‘Slànge êbbe gien pôte, stiere êbbe d’r vier, moar pâirde êbbe vier biene’. Naast de vele klinkers met hun accenten en speciale tekens zijn er nog andere factoren die het ontwikkelen van een spelling complexer maken. Zo worden niet alle woorden door alle Volendammers op dezelfde manier uitgesproken. Dit komt onder meer door het verschil in uitspraak tussen vrouwen en mannen, maar ook omdat de taal zich steeds verder ontwikkelt.

De spellingsmethode wordt al veelvoudig gebruikt bij de interne communicatie van de werkgroep. Dit wordt niet alleen gedaan omdat het leuk is, maar ook om eventuele haken en ogen met betrekking tot de spelling te identificeren. Het is nu echter tijd, om de validiteit van het schrift buiten de werkgroep te laten toetsen. Daarom organiseert ‘Grôsk’ op donderdag 30 mei de eerste uiting van het ‘Vòlledams Dictéj’ in de St. Jozefschool. Dit gaat als volgt in werking: Enthousiastelingen die zich aanmelden krijgen digitaal de nieuwste versie van de spellinggids toegestuurd, om zelf goed te kunnen bestuderen. Vervolgens vind er op de avond zelf een kort dictee plaats, in een van de klaslokalen van de school. Hopelijk laat het dictee zien hoe men denkt over het spellen van bepaalde Volendammer woorden. Hierbij is het vooral interessant of de deelnemers exact de regels van spellinggids hanteren, of dat men een eigen schrijfwijze toepast. Wellicht leid het dictee zelfs tot een revisie van een regel in de spellinggids, waardoor dit handvest nog beter illustreert oe ûis toal nau skréve moet worre.

Er zijn nog enkele plekken vrij voor het dictee. Interesse om deel te nemen? Mail naar grosk.op.uis.volledams@gmail.com óf meld je aan via www.volledams.nl.