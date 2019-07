Grote deelname aan de Zwem4daagse van Ed-Vo

Maandagavond om klokslag 18.00 uur ging in zwembad De Waterdam weer de Steur Makelaars Zwemvierdaagse van start. Er is weer veel animo voor dit evenement dat georganiseerd wordt door zwemvereniging Ed-Vo.

Bij de voorinschrijving hadden zich al 300 zwemmers opgegeven en bij de start was er een drukte van belang bij de inschrijftafel. Er doken maandag zo’n 1100 deelnemers in de twee zwembaden om tien baantjes van 50 of 25 meter te zwemmen.

Op het zwembadterrein staan weer kramen opgesteld waar men na het zwemmen kan deelnemen aan spelletjes, de loterij en poffertjes/popcorn eten. Op vrijdag is de slotavond en dan krijgen de deelnemers, na het volbrengen van de vier zwemavonden, hun medailles uitgereikt.