Algemeen

Grote schoonmaak van sloten Tussen de Schippersgracht en de Meergracht wordt de sloot uitgebaggerd. Ze zijn nog niet lang bezig, maar er worden nu al verschillende onderdelen van fietsen uit de sloot gevist. Op meerdere plekken in Edam/Volendam staat het uitbaggeren van de sloot op de planning: In Edam gaat dat om de Noordervesting, bij het Fort Edam en langs de Coen de Koninglaan. In Volendam zullen de werkzaamheden plaatsvinden bij de Edammerweg, het Kerkepad en bij de Schippersgracht. Bij de Schippersgracht zijn ze al begonnen met baggeren. Omwonende krijgen een brief voordat de werkzaamheden starten.

Om te informeren en te verzoeken obstakels te verwijderen, zoals bijvoorbeeld bootjes. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden in april allemaal afgerond zullen zijn.

