Gulf introduceert Frais du jour in Volendam

Op het oog is er geen grootscheepse verbouwing geweest, maar bij het Gulf tankstation aan de Christiaan van Abkoudestraat -tegenover de Rabobank- is er wél veel veranderd. De nieuwste pompen zijn geplaatst en het ‘Frais du jour’ ’shopconcept is geïntroduceerd. Dat betekent sneller een volle tank en altijd verse, lekkere koffie, snacks en zoete broodjes in de aanbieding. ,,De complimenten vliegen ons om de oren!’’ Aldus de goedlachse en vriendelijke Gulf medewerkster Alina Schilder-Tol.

Carlo Binken is werkzaam als Chief Financial Officer van ENVIEM, waar Gulf onderdeel van is. Hij heeft zich persoonlijk hard gemaakt voor de upgrade van het tankstation in zijn eigen dorp. ,,In Nederland heeft Gulf 50 tankstations en allen zijn bemand met een shop en of auto wasfaciliteiten. We hebben stations waar tientallen mensen werken en waar je een ongekend aanbod van versproducten kunt krijgen. Dat concept heet Frais du jour en dat wilde ik naar Volendam halen. Verandering was namelijk hoognodig. Hier kun je nu ’s morgens een versgebakken zoet broodje en hoge kwaliteit koffie krijgen, voordat je het dorp uitrijdt. Dat vindt vooral aftrek bij bouwvakkers en mensen die langs de weg zitten. Het is een optische en kwalitatieve modernisering en het station ziet er veel beter uit dan het was. Ik vind het oprecht erg mooi dat we nu zoiets in Volendam hebben.’’ Alina beaamt. ,,Het is voor ons ook een stuk leuker werken. We krijgen heel veel positieve reacties. De één na de ander.’’

Carlo besluit met een belangrijke toevoeging. ,,Naast dat we de nieuwe huisstijl en Frais du jour hebben geïntroduceerd zijn ook de pompfaciliteiten vernieuwd. ,,We hebben hier nu de meest moderne pompen. Die zijn sneller en energiezuiniger. Een klant zei net nog gekscherend: ‘ik ga nu rondjes rijden, zodat ik morgen weer kan tanken bij jullie!’ Dat is natuurlijk geweldig om te horen.’’ Er zijn de gehele maand diverse leuke acties bij Gulf in Volendam! Benieuwd naar de acties? Volg @GulfTankstationsNLVolendam op Facebook.

Fuel Card en acties

Gulf is een onderdeel van ENVIEM: een top 25 familiebedrijf in Nederland. Onder de noemers Gulf en TinQ heeft ENVIEM ongeveer 700 tankstations in binnen- en buitenland. Voor ondernemers is het mogelijk een FUELCARD aan te vragen. Met een FUELCARD krijgt men altijd standaard een maatwerkdeal met Topkorting.

Kijk voor meer informatie over de Fuel Card op www.fuel-card.nl