Gulle bijdragen voor Vastenactie pater Dick Zwarthoed

De eerste week van de vastentijd is al voorbij, wat betekent dat de Vastenactie voor pater Dick Zwarthoed inmiddels in volle gang is. De herbouw van basisschool Bwakya in de Congo wordt mogelijk gemaakt door uw bijdrage en er zijn inmiddels al gulle schenkingen gedaan.

Trudy Smit overhandigt namens het Don Bosco College een cheque ter waarde van €1770,- aan Toni Schuitemaker van de werkgroep Vastenactie.

Uit de hele regio komen inmiddels giften binnen voor de Vastenactie voor pater Dick Zwarthoed. Namens het Don Bosco College overhandigde Trudy Smit vorige week een cheque ter waarde van €1770,- aan Toni Schuitemaker van de werkgroep Vastenactie. Het geld werd ingezameld tijdens de Kerstbingo, die elk jaar in de kersttijd georganiseerd wordt voor de leerlingen. De opbrengst is voor een goed doel en dit jaar is er gekozen voor KIKA en de vastenactie van pater Zwarthoed. De Landelijke Vastenactie vermeerdert dit bedrag nog eens met 30% dus in totaal €2501,-

Ook vanuit omliggende gemeenten wordt de vastenactie voor de pater Dick Zwarthoed ondersteund. De St. Franciscusparochie heeft met de adventscollecte €265,40 opgehaald voor de herbouw van basisschool Bwakya in de Congo. En ook daar hangen de posters met QR code op een zichtbare plaats.

Daarnaast doen zes basisscholen mee en vullen de kinderen hun vastenactiedoosje met geld dat ze verdienen met het inleveren van statiegeld op flessen of klusjes te doen voor opa en oma. Zo dragen zij ook een steentje bij aan de school voor hun leeftijdsgenootjes in de Congo.

Het geld wordt ingezameld voor de herbouw van lokalen van basisschool Bwakya in de Congo. Het was mei 2023 toen de Democratische Republiek (DR) Congo werd getroffen door ernstig natuurgeweld. Overstromingen en aardverschuivingen vernielden alles op hun weg, zo ook basisschool Bwakya in de Congolese stad Lubumbashi. De muren van prutblokken waren niet bestand tegen zoveel water en wind, en de golfplaten werden van het dak gescheurd.

Tijdens deze vastentijd kunt u zelf ook dit project in de Congo ondersteunen. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer van pater Dick Zwarthoed NL74 INGB 0000 4806 81 onder vermelding van projectnummer 402453. (De vastenactie heeft het project van pater Zwarthoed dit nummer gegeven). U kunt ook op rekeningnummer van de Vastenactie storten maar dan wel met vermelding van dit projectnummer. Vanaf heden kunt u ook doneren middels onderstaande QR-code in de NIVO en naast posters in de kerk.

Ten slotte kunt u doneren in de vastenactiebussen die achter in de Vincentiuskerk en in de Mariakerk staan. Namens beide parochies en Pater Dick alvast bedankt voor uw bijdrage.