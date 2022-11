Halloween in Volendam

In het dorp gaat het steeds meer leven. Thema feestjes thuis, maar ook in diverse buurten worden volwassenen en kinderen vermaakt met het griezelige thema. De Broeckgouw pakte extra uit dit jaar.

Jong en oud schuifelde in monsterlijk uiterlijk door de donkere straten. Straten die hier en daar schaars werden verlicht door lampionnen en vuurkorven. Huizen en voorstraten waren versierd met pompoenen, herfstbladeren, skeletten en kunstmatig spinnenwebben. Muziek in spookachtige tonen klonk uit verschillende hoeken. Er was een heus doolhof aangelegd, waarin opgehangen slierten stof en touw je het zicht en de doorgang belemmerde. Binnen liepen ‘doden’ rond in de meest fantastische kostuums. Waar en wanneer je ze tegenkwam, dat wist je natuurlijk niet. De spanning was om te snijden! Stond je in de rij, dan hoorde je kinderen (en ja, ook volwassenen) gieren van de schrik.

Op andere plekken in de wijk kon je marshmallows roosteren in vuur, spelletjes doen, of warme chocolademelk met slagroom drinken. Een piratentent, die gruwelijk mooi was ingericht met alles dat past bij het thema. De pakken, de schmink, de aankleding, het decor, de muziek, aan alles was gedacht. Bewoners van de Broekgouw pakten het professioneel aan. Het was werkelijk een dikke tien.

Foto's: JT-V Fotografie