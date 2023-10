‘Halve Volendammer’ wil graag uitgroeien tot vaste waarde

Monnickendammer Milan de Haan (19) werd in korte tijd een vaste waarde in het eerste elftal van FC Volendam. Waar hij vorig jaar nog speelde voor de beloften, wordt hij nu wekelijks getest door de beste spelers van de Nederlandse velden in de Eredivisie. Het grote verschil in niveau zit volgens hem in het hogere tempo in de wedstrijden van deze competitie. De middenvelder wil dit seizoen graag een vaste waarde blijven.

Milan de Haan in actie tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Foto: Fred Rotgans

Je bent ineens een vaste basisspeler geworden. Hoe heb je de afgelopen tijd ervaren?

De Haan. ,,Dit is natuurlijk mooi om mee te maken, vorig seizoen had ik dit niet durven dromen. Ik heb veel vertrouwen gekregen en krijg dat nog steeds. Bij ‘Jong’ heb ik onder trainer Michael Dingsdag en daarvoor Kiki Musampa grote stappen gezet voor mijn gevoel. Daarom ben ik ook bij het eerste gekomen.”

‘‘ Je speelt tegen ervaren gasten die heel sterk zijn’’

Wat merk je van het niveauverschil nu je in de Eredivisie speelt?

,,Je merkt dat het veel sneller gaat en dat je niet even om je heen kunt kijken wat er gebeurt. Je moet constant opletten op loopacties, dat is veel moeilijker dan in de KKD of het tweede elftal. Ik wil niet zeggen dat ik gelijk in het diepe ben gegooid, maar kwam tegen FC Twente wel meteen tegen twee diepgaande spelers te staan. Toen dacht ik. dit is wel even aanpakken. Je probeert natuurlijk wel gewoon te voetballen, al zat er wel een beetje spanning op. Nu is dat volledig weg, dus dat is wel lekker. Nu weet ik dat ik het niveau aankan.”

Tegen FC Utrecht gaf je een belangrijke pass op Garang Kuol die de goal inleidde. Kun je beschrijven wat je toen dacht?

,,Dat was een mooie bal, net over Utrecht-verdediger Van der Maarel heen. Heerlijk dat Robert Mühren hem daarna binnenschoot. Mede daardoor werd ik ook ‘man of the match’, wat natuurlijk wel mooi is. Ik kreeg een afvallende bal vanuit een corner. Toen zag ik Garang (Kuol, red.) vrij staan en ik gaf hem maar gewoon precies. Hij nam de bal ook heel goed aan en gaf hem mooi voor. Prima goal dus.”

Zijn er dingen waar je nog beter in wilt worden?

,,Er zijn natuurlijk wel verbeterpunten. Ik vind zelf dat in één-op-één-situaties mijn tegenstander er soms te makkelijk langsgaat. Daar train ik veel op met de trainer, het zonder bal beter worden. We hebben ook een nog specifieker krachtprogramma gemaakt, zodat ik iets meer ‘body’ krijg. Dat betekent dat je drie of vier keer per week oefeningen moet doen. De ene dag train je je borst, de andere dag andere spieren. Ik heb hier nu al veel profijt van. Deze training is echt nodig voor in de duels, want je speelt tegen ervaren gasten die heel sterk zijn. Je moet echt aanpoten, want het is fysiek veel zwaarder allemaal.”

Oud-topmiddenvelder Wim Jonk is ook regelmatig bij de training. Heb je nog dingen van hem opgestoken?

,,Ja, zeker. Ik sprak hem nog na de wedstrijd tegen Utrecht. Hij gaf mij nog een paar dingetjes mee die beter kunnen, maar moest er vooral ook ‘lekker van genieten’. ‘Doe je ding en ik weet dat je goed kan voetballen’, zei hij nog. Als ik aan hem vragen heb, dan stel ik die wel. Met hoofdtrainer Matthias Kohler kijk ik ook beelden terug. Dat doen we eerst met het team en daarna individueel. Dan komt hij naar je toe en pakt momenten uit de wedstrijd erbij. Je moet wel kritisch zijn op jezelf af en toe. Je moet kijken naar wat beter kan, maar ook wat er goed ging.”

Ik hoorde dat jij een ‘halve Volendammer’ bent. Hoe zit dat?

,,Ik ben wel een Monnickendammer, maar heb hier heel veel vrienden. Ook op de Hekside en die zong een paar keer mijn naam. Ik ben hier heel vaak, vandaar een halve Volendammer. Het is maar zeven minuutjes rijden, dus je bent hier zo. Voor de komende tijd hoop ik dat ik mijn vaste stekje hou. RKC, Excelsior en Ajax, dat minder goed in vorm is, het zijn cruciale weken. Eigenlijk moet je in deze duels punten pakken. We moeten erin blijven, daar gaan we alles aan doen. Met de nieuwe spelers die eraan komen zal er meer concurrentie zijn, maar dat is alleen maar goed. Ik heb het daar met de trainer over gehad, je kan ook leren van deze ervaren mensen als ze straks fit zijn. Een brede selectie is alleen maar mooi.”