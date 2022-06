Handballers naar huis met staart tussen benen

De verwachtingen waren hooggespannen, maar toen het er om ging, gaven de (meeste) handbalmannen van HV Kras/Volendam niet thuis. In de return van de finale om het landskampioenschap konden de bezoekers in de Aalsmeerse Bloemhof alleen in de eerste helft nog aanhaken (15-12). Al snel na rust was het beslist. Volendam wist niet waar zij het moest zoeken en verloor met 34-20. Voor Aalsmeer betekende het de vierde kampioensschaal op rij.

Foto: John Loch

,,Het was alles of niets, dan moet je ook álles geven, maar het was niet agressief genoeg. Als je een finale verliest mag het daar niet aan liggen en dat idee had ik wel. Dat frustreerde me al wel tijdens de wedstrijd. Misschien is het dat Aalsmeer al veel van dit soort wedstrijden heeft gespeeld en onze jongens niet”, baalde doelman Dennis Schellekens, die afscheid hoopte te nemen met een titel.