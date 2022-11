Handballers spelen gelijk in slotseconden

Voor de derde keer in korte tijd speelden de handbalmannen van HV KRAS/Volendam een kraker op dinsdagavond in sporthal Opperdam. Na winst op landskampioen Aalsmeer en een dikke nederlaag tegen Lions sleepte de thuisploeg dit keer doordeweeks op de valreep een punt uit het vuur: 26-26 tegen Hurry Up. ,,De tweede helft was écht niet goed van onze kant, terwijl je in de eerste helft veel goede dingen doet. Gelukkig houden we er nog een punt aan over, maar er is genoeg stof tot nadenken”, zei trainer Geert Hinskens na afloop. Door Eddy Veerman

Jort Neuteboom (20) wordt aangepakt en ziet, samen met zijn medespelers Kooijman en Schöll én de tegenstanders dat zijn poging geen doel treft. Foto Klaas Smit

Na de hectische laatste minuut werd sowieso volop nagepraat. Hurry Up had met nog tien seconden op de klok balbezit, maar speelde niet meer vooruit en werd afgefloten door de scheidsen. Evert Kooijman was al gaan rennen, werd gelanceerd en schoot drie seconden voor het einde de gelijkmaker binnen. De bezoekers uit Zwartemeer waren het – met een reis van zeker twee en half uur voor de boeg – niet eens met de beslissing van de scheidsrechters.

Die kregen naderhand ook bezoek van Volendam-doelman Evan de Lange. De keeper die meerdere uitstekende reddingen verrichtte, kreeg bij de stand van 18-19 een bal in zijn gezicht. Normaal gesproken wordt dan gefloten voor een overtreding – en De Lange wachtte ook op een fluitje – maar dit keer bleek geen van de scheidsrechters dat te hebben gezien. Doorspelen, de bal werd opgeraapt en in het lege doel gegooid. Die goal kwam Volendam uiteindelijk tekort voor de winst, maar anderzijds mocht het van geluk spreken dat het Hurry Up op het einde van die winst af wist te houden. In de eerste helft zag het er nog goed uit (15-11 voorsprong), terwijl er veel open kansen waren gemist. Het tweede deel was ronduit slecht, pas in de slotfase maakte de Duitser Oskar Schöll enkele goals op rij. Halverwege de BeNe League staat Volendam zevende, op vier punten van de Final Four-plaats.

Voor veel betrokkenen binnen de handbalvereniging zijn het dagen van rouw. Vorige week overleed Ronald Zwarthoed plotseling op 41-jarige leeftijd. De zoon van de trouwe vrijwilligers Cees en Betty Zwarthoed haalde als jongeling nog de selectie en maakte deel uit van de vriendengroep die voor HV KRAS/Volendam als de gouden generatie bekend staat. Eén van hen, voormalig international Gerrie Eijlers, zat dinsdagavond op de bank als keeperstrainer.