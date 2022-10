Zaterdag-1 klopt met Harkemase Boys bekertegenstander van FC

Handballers verslaan landskampioen

Op de dinsdagavond stonden voor de handbalmannen van KRAS/Volendam en de Zaterdag-1 van de RKAV belangrijke duels op het programma. De handbalmannen deden wat lange tijd niet lukte: op de eigen Opperdam-vloer winnen van landskampioen Aalsmeer (32-30). Tweehonderd meter verderop deed de Zaterdag-1 ook uitstekende zaken, door na een hele zwakke eerste helft Harkemase Boys met 2-1 te kloppen. ,,Lang geleden dat er in de rust zo’n donderspeech nodig was”, zei trainer Berry Smit na afloop. Door Eddy Veerman

Vreugde bij de handballers van Volendam, teleurstelling bij landskampioen Aalsmeer. Foto Klaas Smit

De handbalmannen van KRAS/Volendam walsten zaterdagavond thuis over het Belgische Atomix en moesten dinsdag, om aansluiting te houden bij de eerste vier van de BeNe League, resultaat halen tegen de regerend kampioen Aalsmeer. Daar verdedigde international Samir Benghanem niet zoals doorgaans in het middenblok en daar lag in het beslissende deel van de wedstrijd wel het pijnpunt bij de bezoekers.

De thuisploeg nam een 15-13 voorsprong bij rust en bij 20-17 bleven scores lange tijd uit. Toen bij Aalsmeer aanvoerder Vaidas Trainavicius en trainer Bert Bouwer geïrriteerd raakten door de arbitrale leiding en tijdstraffen kregen, leek Volendam daar nog onvoldoende van te profiteren. In de fase daarna bleek de Duitse Volendam-speler Oskar Schöll echter niet af te stoppen. Telkens vond hij een weg door het midden en bouwde de voorsprong uit. Het verschil leek groot genoeg, maar in de slotminuten richtte Aalsmeer zich nog op en gebeurde er van alles. Volendam-doelman Evan de Lange maakte enkele belangrijke stops en aan de overkant zorgden Jeroen Roefs en Evert Kooijman voor de veilige marge.

Ongrijpbaar

Even verderop leek het voor Volendam-zaterdag aanvankelijk geen vruchtbare avond te worden. Spelers als Jens Kras, Patrick Plugboer, Wessel Stuijt, Roy Tol en Stef Schokker ontbraken en de ploeg van Berry Smit speelde de eerste helft grotendeels als een kip zonder kop tegen Harkemase Boys. Aan de bal was het ontzettend onrustig, waardoor Volendam niet tot nauwelijks bij het Friese doel kwam. ,,Het is ongrijpbaar: bij Staphorst en afgelopen zaterdag bij DVS’33 hadden wij bij rust een veel grotere voorsprong moeten hebben dan 0-2 en geven we het nog weg. Qua voetbal en kansen was het heel goed. Dan denk ik: wat zal Harkemase Boys hier in de rust van ons hebben gedacht? Afgaand op de eerdere beelden die zij van ons hebben gekeken en dan ons slechte spel van de eerste helft. Zij stonden goed en speelden goed, wij stonden heftig onder druk. Al kreeg Harkema geen grote kans, we waren blij dat we met 0-0 de rust haalden.”

Smit pleegde vervolgens enkele omzettingen (van 4-3-3 naar 4-4-2), bracht Kras en Plugboer in, waardoor Volendam wél vat kreeg op spel en tegenstander. Vervolgens werd de rappe Lennart Tol de matchwinnaar. Na een fraaie aanval maakte hij de 1-0 en naderhand ook de tweede goal, op aangeven van Azeddine Sout. Diezelfde Sout werd daarna gelanceerd door een medespeler, maar ook door de uitkomende Harkemase-keeper, die er met rood af moest. Met tien man kregen de bezoekers nog een penalty, maar verder dan de 2-1 zou het niet komen. Volendam staat zesde in de Derde Divisie en krijgt zaterdag Rijnvogels op bezoek. Harkemase Boys is over twee weken de tegenstander van FC Volendam in de KNVB Beker.

Jesper Sijbrands gaat namens de Zaterdag-1 het duel aan met de Harkemase keeper, Joey Tol kijkt toe op de achtergrond. Foto Klaas Smit