Handballers winnen na spannende slotfase

Na de laatste vijf wedstrijden niet te hebben kunnen winnen was het dit weekend tegen Sporting Pelt van het grootste belang om de twee punten in huis te houden.

Het was al vroeg in de wedstrijd duidelijk dat Volendam volledig voor de overwinning ging; aanvallend speelde Volendam goed en met name Stefan van Gils had met negen treffers een groot aandeel in de winst. Maar ook verdedigend zat het dit keer goed in elkaar.

Het ging gelijk op tegen de nummer drie van de Beneleague, maar Volendams wist steeds een kleine voorsprong vast te houden. Bij de stand van 31-30 wilde Tim Roefs eigenlijk tijdwinst boeken, tot hij een klein gaatje zag om de bevrijdende 32-30 te scoren.