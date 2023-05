Handballers winnen nationale beker

Ze waren even in alle staten, de handbalmannen van HV KRAS/Volendam, nadat Hurry Up in de bekerfinale met 29-25 was verslagen. In de laatste anderhalve decennia waren er periode dat de club de prijzen aaneenreeg. Afgelopen zomer kwam er een nieuwe trainer, veel nieuwe spelers en schoven veel reservespelers door. ,,Daarom hadden we deze prijs nooit verwacht. Het seizoen was al mooi, maar dít is de bekroning", zei trainer Geert Hinskens na afloop in Almere. In 2019 werd de bekerfinale voor het laatst gespeeld en ook toen was Volendam de winnaar en was Hinskens nog speler.

De handbalmannen van HV KRAS/Volendam vieren het binnenhalen van de beker. Foto John Loch

Jordy Baijens was er toen ook bij. ,,Maar als hoekspeler en nu als opbouwer, dan ben je veel meer in het spel betrokken." Volendam zag Zlatko Pavicevic lopende het seizoen stoppen en raakte sterkhouders als Oskar Scholl en cirkelspeler Evert Kooijman kwijt door blessures. Dat maakt het behalen van een grote prijs des te knapper.

Omdat de tweede cirkelloper, Jeroen Roefs, tijdens de finale tegen Hurry Up vroeg in de tweede helft zijn derde tijdstraf en daarmee rood kreeg, kreeg de jonge Volendammer Roy Loch veel speeltijd. Met het jong winnen van de beker trad hij in de voetsporen van iconen als Tom Schilder, Gerrie Eijlers (tegenwoordig assistent-trainer), Joey Duin en Dirk Tuip, die ook in de hal aanwezig waren. Zij zagen een andere jongeling, Evan de Lange, uitblinken in het doel en daarmee een groot verschil maken tijdens de finale. Bij rust leidde Volendam met 12-11.

De ploeg speelt zaterdag de laatste competitiewedstrijd uit bij Tachos en bij winst, wat wel te verwachten is, maakt Volendam nog een kans op de finale om de landstitel. Dan zou koploper Lions zaterdagavond de aanval af moeten slaan van Aalsmeer. ,,Dit is al fantastisch, maar nu willen we ook het toetje", zei Jordy Baijens in de vreugde.