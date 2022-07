Partner content

Handige tips om je kozijnen te poetsen

Nu de zon steeds vaker schijnt, valt het (helaas) sneller op wanneer de ramen vies zijn. Wellicht is het voor jou ook al lang geleden dat je de ramen hebt gelapt. Als je dit schoonmaakklusje binnenkort wil aanpakken, neem dan direct het raamkozijn mee! Dit wordt nog te vaak over het hoofd gezien. Vieze kozijnen laten jouw gelapte ramen niet optimaal tot z’n recht komen. Voor een fris resultaat geef je dus zowel de ramen als de raamkozijnen een goede poetsbeurt.

Materiaal van de kozijnen

Hoe vaak en op welke manier je de kozijnen het beste kunt poetsen, is afhankelijk van het materiaal. Houten kozijnen zijn bijvoorbeeld gevoelig voor vocht en moeten eens in de 2 jaar worden voorzien van een nieuwe verflaag. Wanneer je liever zo min mogelijk tijd wil stoppen in het onderhoud, kun je beter kunststof kozijnen kopen. Sommige kunststof kozijnen kunnen nog worden voorzien van een waxlaag, maar hebben verder weinig aandacht nodig. Vraag altijd na bij een kozijnenspecialist hoe je jouw eigen kozijnen het beste kunt onderhouden. Hieronder lees je in ieder geval een aantal algemene tips voor het schoonmaken van de kozijnen, ongeacht het materiaal.

Tip 1. Veeg eerst stof en vuil weg

Veeg eerst stof, zand en ander vuil weg voordat je met water aan de slag gaat. Hierdoor gaat het poetsen niet alleen een stuk sneller, maar voorkom je ook krassen.

Tip 2. Gebruik een zachte spons, doek of borstel

Maak bij het schoonmaken altijd gebruik van een zachte spons, zachte doek of borstel met zachte haren. Zo kun je het kozijn niet beschadigen en voorkom je lelijke krassen.

Tip 3. Vul je emmer met regenwater

In leidingwater zit vaak veel kalk, wat strepen kan veroorzaken na het opdrogen. Maak daarom liever gebruik van regenwater bij het schoonmaken van je ramen en kozijnen.

Tip 4. Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen

Agressieve schoonmaakmiddelen kunnen strepen, vlekken, verkleuring en zelfs beschadigingen veroorzaken. Maak de kozijnen schoon met enkel wat water en indien nodig een mild reinigingsmiddel.

Tip 5. Spoel de kozijnen na

Wanneer je gebruik maakt van een reinigingsmiddel, is het belangrijk om de kozijnen daarna af te spoelen met schoon (regen)water. Zo krijg je het aller mooiste resultaat zonder strepen of vlekken.

Tip 6. Maak goed droog na het poetsen

Maak tot slot de kozijnen zowel binnen als buiten goed droog. Gebruik hiervoor een schone doek van een zacht materiaal. Denk aan een microvezeldoekje of een theedoek.