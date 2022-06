Partner content

Hard water in Volendam leidt tot kalkaanslag

In Volendam blijkt de waterhardheid erg hoog te liggen. Gemiddeld ligt de waterhardheid tussen de 6 dH en 10,36 dH, wat betekent dat er tamelijk tot behoorlijk hard water door de leidingen stroomt. Dat wil zeggen dat er veel kalk in het water zit, waardoor de waterkwaliteit daalt. Zo wordt de smaak van het water aangetast en kan het uit je huid behoorlijk uitdrogen. Dat niet alleen, maar door de hoge waterhardheid loop je ook nog risico op kalkaanslag in huis.

Het ontstaan van kalkaanslag in huis

Kalkaanslag komt met name voor in de badkamer en in de keuken. Door het regelmatig opwarmen en afkoelen van water komt er kalkvrij en blijft het achter in de leidingen, op tegels, kranen en op de muren. Als je hier niets aan doet, zal de kalk verder uitbreiden. Dit heeft als gevolg dat de leidingen slechter werken en het water zo lastiger kan stromen. Bovendien kunnen je apparaten kapot gaan door kalkaanslag, waaronder je wasmachine en waterkoker. Ook als je regelmatig doucht met hard water kan het negatieve gevolgen hebben voor jou: overtollig kalk leidt tot een droge en geïrriteerde huid.

Kalkaanslag verwijderen met deze huishoudelijke trucjes

Heb je kalkaanslag ontdekt in je woning? Dan zijn er een aantal dingen die je kunt ondernemen. Laten we beginnen met een paar oplossingen met producten die je waarschijnlijk al in huis hebt. Allereerst is azijn een wondermiddel als het aankomt op de bestrijding van kalk. Mocht je aanslag hebben op je kraan, dan kun je hier een doek met azijn omheen wikkelen. Laat dit een aantal uren weken en spoel het dan af met water. Een andere tip is om met waspoeder het oppervlak te schrobben. Meng het waspoeder met schoonmaakmiddel en wrijf het dan met een schuurspons over het oppervlak.

Als je kalkaanslag in je toilet hebt, is azijn hier een goede oplossing voor, maar je kunt ook je wc schoonmaken met cola of groene zeep. De groene zeep los je op in water, waarna je het hele toilet hiermee schoonmaakt. Vervolgens gooi je het middel in de toiletpot en laat je het een uur staan. Daarna kun je doorspoelen. Je kunt hetzelfde doen met cola. Al klinkt het in eerste instantie wat vreemd, cola blijkt erg goed te werken tegen kalkaanslag in de toiletpot. Je kunt dus een liter water in de pot spoelen en dit een nacht laten staan. De volgende dag spoel je de cola door en ben je hopelijk af van de kalkaanslag.

Mochten de huishoudelijke trucjes niet effectief genoeg zijn, dan kun je altijd nog professionele middelen aanschaffen om de kalkaanslag te verwijderen.



Waterhardheid in Volendam oplossen

Niet iedere gemeente haalt zijn water van dezelfde bron. Daarom verschilt de waterhardheid per regio en verklaart het waarom niet iedere postcode in Volendam dezelfde hardheid kent. Helaas is hard water niet zomaar op te lossen. Als je in Volendam voorzien wil zijn van zacht water is het een mogelijkheid om een waterontharder aan te schaffen. Hiermee wordt kalk uit het water gefilterd en wordt zo de kwaliteit van het water verbetert.