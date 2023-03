‘Het is nog altijd prachtig om te mogen doen’

Harmen lanceert EP; ‘Way back in time’

Twee liedjes had hij nog op de plank liggen en de overige vier zijn gloednieuw. Onder de noemer ‘Way back in time’ bracht Harmen Veerman vorige week zijn laatste EP uit. Sindsdien is de voormalige Left Side-frontman druk in de weer met het versturen van zijn geluidsdrager naar alle uithoeken van het land. ,,Ik ben inmiddels 75, maar ik hoop van harte dit nog jaren te kunnen doen”, zegt Harmen glimlachend. ,,Het is voor mij grotendeels hobby, dat maakt het des te leuker dat mensen oprecht kunnen genieten van mijn muziek.”

Door: Kevin Mooijer

Het laatste wapenfeit van de voormalige Left Side-frontman telt zes Engelstalige liedjes. ,,Stuk voor stuk eigen producties”, begint Harmen. ,,Zelf geschreven, gearrangeerd en opgenomen.” Boven in zijn woning beschikt de muzikant over een bescheiden opnamestudio. ,,Ik ben daardoor in de gelegenheid om alles zelf op te nemen. Van de drums tot de zang. Ik speel zelf alle gitaar-, ukelele- en baspartijen bijvoorbeeld ook in. Alleen bij het toetsenwerk heb ik af en toe de hulp ingeschakeld van Joseph ‘Jozef’ en Thoom ‘de Koe’ Veerman.” Naar eigen zeggen plukt Harmen nu, op respectabele leeftijd, de vruchten van vroege interesse in software die werkt met Midibestanden. ,,Toen Midi uit werd gebracht ben ik er gelijk mee aan de slag gegaan. Had ik dat niet gedaan, dan was ik nu ongetwijfeld te laat geweest om dit nog onder de knie te krijgen. Ik ben nu in de gelegenheid om op eigen initiatief, in mijn eigen studiootje muziek op te nemen en lekker met mijn hobby bezig te zijn.”

Waardering

Aan stoppen moet Harmen nog niet denken. ,,De muziek komt er gewoon uit. Ik moet toegeven dat ik na ieder cd’tje dat ik uitbreng zeg: ‘dit doe ik nooit meer.’ Maar toch komt het er iedere keer weer van”, lacht hij. ,,Wat me veel voldoening geeft is dat ik voor mijn nieuwe EP nu ook weer bestellingen vanuit het hele land ontvang. Veel fans van The Tribute to the Cats Band zijn er altijd vroeg bij om interesse te tonen. Daar heb ik ontzettend veel waardering voor.” Ondanks dat Harmen de liedjes al had opgenomen, twijfelde hij of hij dit keer ook daadwerkelijk cd’s zou laten drukken. ,,Bij fabrikanten heb je vaak te maken met oplagedeals. Druk je er bijvoorbeeld 100 dan kost dat een hoop geld, maar druk je er 400 dan is dat bijna net zo duur.” Harmen lacht: ,,Eerst ben ik dus gaan polsen of er interesse was in een EP, ik heb ze namelijk liever niet onder mijn bed staan.”

‘Way back in time’ bevat liedjes met nostalgisch gevoel. ,,De tekst van ‘If I could go back there’ zal voor veel Volendammers van mijn generatie bekend klinken. Ik memoreer aan het thuisdorp van vroeger, hoe we als jonge honden richting de Dijk liepen toen Volendam nog ophield achter de Julianaweg.” Zowel in de muzikale sfeer als in teksten wisselt Harmen gezelligheid af met weemoedigheid. ,,Alles komt voorbij. De liefde, nostalgie, het ouder worden, genieten van de kleine dingen. De EP vat mooi samen hoe ik momenteel in het leven sta.” Het plezier dat de geroutineerde zanger heeft beleefd tijdens de opnames is duidelijk terug te horen in de muziek. ,,Ik vind het nog altijd prachtig om te doen. Lekker creatief bezig zijn in de studio en daarna horen dat mensen het graag luisteren. Dat maakt je stiekem toch een beetje trots.”

‘Way back in time’ is te koop bij Jan Cas Sombroek. Ga naar de Facebookpagina van Harmen Veerman om een teaser van de liedjes te luisteren.

Harmen Veerman op zaterdag 18 maart te gast in 'Volendam Centraal'bij LOVE-radio

Zaterdag 18 maart 2023 van 13.00 tot 15.00 uur is zanger Harmen Veerman te gast in het radioprogramma 'Volendam Centraal' bij LOVE-Radio. Presentator Ad Heeman praat met Harmen Veerman o.a. over zijn nieuwe album waarop zes nieuwe eigen composities. Uiteraard hoor je ook een aantal nummers van het nieuwe album van Harmen Veerman. Verder hoor je uiteraard ook de wekelijkse bijdragen van Albert Hoekstra, Jack Mühren en Cor Tol (Cat). Kortom: Dit mag je niet missen. Luister en kijk daarom aanstaande zaterdag 18 maart van 13.00 tot 15.00 uur naar 'Volendam Centraal' bij LOVE-Radio.