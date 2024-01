Havenhof viert dertigjarig bestaan met de klant

Winkelcentrum Havenhof viert deze weken haar dertigjarig bestaan en daar betrekt het haar winkelend publiek bij. Door middel van een stempelkaart winactie is het mogelijk om dinercheques te winnen van 250 euro (zie achterkant van de NIVO), maar ook een bezoek aan de wedstrijd Nederland-Oostenrijk, inclusief hotelovernachting. Winkeliers en bestuursleden Cees van Westen, Rob Veerman (747) en Ron ‘Bloemenweelde’ zijn boegbeelden van het winkelcentrum en vertellen. ,,Hier komt zo’n gemêleerd publiek, iedereen voelt zich welkom voelt zichzelf kan zijn”, zegt Cees.

De bestuursleden van ondernemersvereniging Havenhof Cees van Westen, Ron ‘Bloemenweelde’ Luttikhuizen en Rob Veerman.

Hij bedient met Il Chicco di caffé niet alleen de passant maar inmiddels ook een vaste klantenkring met koffie op een inmiddels uitgebreid terrasje. ,,Het geeft extra sfeer en maakt het pleintje levendiger”, weet Cees, die ’s winters veel toeristen begroet. ,,Het is laagdrempelig, al heeft dat even geduurd. Aanvankelijk klonk het, als vrouwen gingen zitten, ‘zit jij hier nou gewoon aan de koffie?’ Alsof ze niks anders moesten doen. Dat is niet meer. Het is gegroeid en volk trekt uiteraard volk.”

Rob Veerman kwam in 2007 in de kledingzaak van Sam van Rijn werken en nam 747 twee jaar later over. Winkels van toen passeren de revue.

‘‘Zit jij hier nou gewoon aan de koffie?”

,,’Albert Jonk’ zat er, Sier had een koffiecorner, er was een bank gevestigd. De supermarkt zit er vanaf het begin, alsmede de Hema, Blokker en Bart Smit/Intertoys.” Veranderingen brengen ook goeds met zich mee. ,,De Action zorgt voor een enorme toeloop. En kijk naar hoe open de winkel van Zalm Schoenen is ingericht, met een doorkijk naar buiten.”

‘‘ Als kleine winkelier ben ik de laatste der mohikanen van het eerste uur”

Ze zagen onder meer Slagerij Runderkamp ter ziele gaan. Rob: ,,Ik hoop stilletjes dat er weer een ambachtelijke winkel in komt, want dat genereert verkeer van mensen. De snoepwaren van Crielaard zijn ook een echte trigger.”

Hijzelf verkaste twee jaar geleden binnen het pand naar een andere ruimte. De inkt was nog niet droog, of vuurwerk in de entreegevel dreigde voor enorme schade te zorgen. ,,Dat zorgde voor grote schrik. Ik mocht niet naar binnen en stond met knikkende knietjes buiten te wachten, dat was een hele aparte ervaring. Gelukkig is het met weinig schade afgelopen.” De geveltjes kregen ondertussen een nieuwe look, in oud-Hollandse stijl.

,,Zo’n acht keer per jaar hebben we een braderie met leuke standjes, dat trekt ook publiek. Dan is er nog de markt op zaterdag, kortom er is altijd nering. Dit winkelcentrum ligt in het hart van het dorp, daardoor hebben we aanloop van mensen van hier, maar ook van dagjesmensen van buiten de gemeente.”

Dat ervaart Ron Luttikhuizen van Bloemenweelde ook. De winkel van zijn vader zit er vanaf het begin. ,,Als kleine winkelier ben ik de laatste der mohikanen van het eerste uur die het hoofd boven water weet te houden. Dat laatste is tegenwoordig moeilijk voor veel ondernemers. Des te specialer is het dat het ons lukt. De coronaperiode kon je sikkeneurig maken, maar in die tijd bleven de mensen wel komen toen we buiten stonden. Dit dertigjarig bestaan kun je ook zien als een mooie doorstart.”

Voor deze winter werd op het Europaplein een grote verlichte kerstboom geplaatst, alsmede ‘Zeestraat’ groots verlicht. ,,Dat geeft nu al een mooie sfeer. Straks wordt het hier ook aangekleed zoals op de dijk, met versierde bomen. Dan wordt het voor de winter weer sfeervoller gemaakt.”

Komende maandag begint de actie rondom het dertigjarig bestaan en kunnen de eerste stempels bij deelnemende winkels (zie achterkant NIVO) worden gehaald na aankopen. ,,We trekken wekelijks prijswinnaars uit de ton van stempelkaarten. Meer informatie volgt”, besluit Rob Veerman.