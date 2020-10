Partner content

Heb jij al een uitvaartverzekering?

Een verzekering waar niet iedereen graag aan denkt is die met het overlijden te maken heeft… namelijk de uitvaartverzekering. Maar juist deze verzekering is er een die ontzettend belangrijk is en ook de enige waarvan je zeker weet hem ooit nodig te hebben.

Kosten uitvaart

Dat we het onderwerp overlijden en de uitvaartverzekering graag uit de weg gaan dat is een feit en misschien wel logisch. Maar wat veel mensen niet weten is dat de kosten voor een crematie of begrafenis tussen de 4.000 en 7.500 euro liggen. Als je geen verzekering hebt afgesloten dan zullen de nabestaanden voor deze kosten moeten opdraaien. Buiten dat de kosten op de nabestaanden verhaald zullen worden moeten zij ook de uitvaart grotendeels regelen. Dit is niet iets wat je jouw nabestaanden aan wilt doen in deze toch al moeilijke en emotionele periode. Je kunt dit voorkomen door je te verzekeren en als je hier al op jonge leeftijd mee begint dan betaal je slechts enkele euro’s aan premie per maand.

Waar op letten?

Als je je nog nooit hebt verdiept in de uitvaartverzekering dan kan het gebeuren dat je niet weet welk soort polis je bij welke uitvaartverzekeraar af moet sluiten. Je kunt er namelijk voor kiezen een kapitaal of ook wel geldverzekering af te sluiten of je gaat voor de natura verzekering. We leggen de verschillen even uit.

Kapitaal uitvaartverzekering

Bij een kapitaal uitvaartverzekering bouw je een geldbedrag op wat zal worden uitbetaald na overlijden aan de nabestaanden. Met dit bedrag kunnen zij de uitvaart regelen. Het voordeel is dat de nabestaanden erg veel vrijheid hebben. Het nadeel aan deze vorm van verzekeren is dat er veel geregeld moet worden.

Natura uitvaartverzekering

Een andere vorm die veel gekozen wordt is de natura uitvaartverzekering. Met deze verzekering worden de producten en diensten voor uw uitvaart verzekerd. De voordelen zijn dat je nooit onderverzekerd zal zijn omdat de verzekering meegroeit met de inflatie en alles zal worden geregeld. Het nadeel is dat de vrijheid beperkter is. Toch kiezen de meeste verzekerden voor de natura verzekering. In Nederland heeft 70 procent een uitvaartverzekering afgesloten. Hierdoor weten deze verzekerden dat de kosten voor hun begrafenis of crematie gedekt zijn.