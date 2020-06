Partner content

Heb jij al een uitvaartverzekering afgesloten?

We denken er het liefst niet aan en toch is het belangrijk om er even bij stil te staan… het afsluiten van een uitvaartverzekering. Vroeg of laat hebben we deze verzekering nodig, het is daarmee ook de enige verzekering waarvan je zeker weet dat je deze ooit nodig hebt. Maar welke verzekering sluit het beste aan bij jouw uitvaartwensen?

Natura of kapitaal uitvaartverzekering

Als je besluit een uitvaartverzekering af te sluiten dan zul je zien dat er twee verschillende soorten zijn. De natura- en de kapitaal uitvaartverzekering. Allebei dekken ze de kosten van jouw uitvaart en zorgen ze ervoor dat jouw nabestaanden niet met deze kosten achter zullen blijven.

De kosten van een uitvaart liggen tegenwoordig tussen de 8.000 en 10.000 euro. Een bedrag waar je jouw nabestaanden niet mee wilt opzadelen.

Als je jouw nabestaanden maximaal wil ontlasten dan is het afsluiten van een natura verzekering de beste optie. Je verzekert je voor de producten en diensten van jouw uitvaart. De nabestaanden hebben bijna niets te regelen en alles zal verzorgd worden zoals jij dat wenst.

Je kunt er ook voor kiezen om een geldbedrag op te bouwen en dit na overlijden laten uitkeren aan jouw nabestaanden. Hiervoor is de kapitaal of de geld verzekering de beste optie. Je betaald premie en daarmee bouw je een kapitaal op wat genoeg zal zijn om de uitvaart mee te bekostigen. Het voordeel hiervan is dat de nabestaanden meer flexibiliteit hebben om jouw wensen uit te laten komen. Het nadeel is alleen dat zij ook meer te regelen hebben bij het verzorgen van de uitvaart.

Waar jouw voorkeur ook naar uitgaat het is verstandig om de uitvaartverzekering op een zo jong mogelijke leeftijd af te sluiten. Je voorkomt zo dat je een veel hogere premie gaat betalen en het is een geruststellend idee dat je verzekert bent tegen de uitvaartkosten.

Om een zo goedkoop mogelijke uitvaartverzekering af te sluiten doe je er verstandig aan om de uitvaartverzekeringen te vergelijken. Er zijn in Nederland enkele grote uitvaartverzekeraars actief die de goedkoopste maar ook de compleetste uitvaartverzekeringen aanbieden. Vergelijk deze verzekeraars en sluit zo de voor jouw beste uitvaartverzekering af.