Hektische dagen op de Keetzijde

Tijdens de twee heetste dagen van dit jaar werden de bewoners van de straten Genua en Lissabon opgeschrikt door een harde knal. Wat bleek, de boog van het hekwerk bij de entree van het parkeerterrein tussen de twee straten begaf het vanwege, hoogstwaarschijnlijk, de warmte van de zon.

Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen bij het neerkomen van de boog. Een aantal buurtbewoners hebben het projectiel proberen te verplaatsen, maar het hekwerk is loodzwaar en iedereen mag van geluk spreken dat er niemand in de nabijheid was bij het afbreken.

In de paar dagen daarna is iedereen met een boog om de andere drie, nog hangende bogen heengelopen. Afgelopen vrijdag, twee dagen na het afbreken, zijn de overige drie bogen verwijderd en kan iedereen weer met een gerust hart de straat op.