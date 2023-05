Algemeen

Hekwerken geplaatste langs Noordeinde Omwonenden van het Noordeinde hebben onlangs een brief van Alliantie Markermeerdijken ontvangen waarin melding wordt gedaan van aanstaande werkzaamheden aan de Dijk. Ter voorbereiding is de afgelopen dagen een hekwerk geplaatst. Het hekwerk fungeert als afrastering van het bouwterrein. Van 30 mei tot oktober 2023 zal gewerkt worden aan de buitendijkse werkbaan met zand. Tussen augustus en oktober dit jaar wordt tevens een deel van steenbekleding verwijderd in het noordelijk- en middendeel. En van november 2023 tot januari 2024 zal in het zuidelijke deel een hulpconstructie worden gemaakt. Gedurende het project zal het materiaal zoveel mogelijk via het water en de buitendijkse werkbaan worden aangevoerd. In het schrijven wordt geschat dat 5% via de openbare weg zal moeten worden aangevoerd. In overleg met de gemeente wordt tegen die tijd een transportroute opgesteld. |Doorsturen

