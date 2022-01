Helden redden baby uit ijskoud havenwater

Woensdagmiddag heerste er grote paniek op de dijk. Een even uit het oog verloren kinderwagen met daarin een baby reed met een noodvaart het steile gedeelte van de dijk af, knalde tegen een havenpaal op en viel vervolgens in het ijskoude water.

Door het snelle handelen van een omstander kon het jongetje nog voordat de wagen volledig onderging naar de kant getild worden. De omstander zag het gebeuren en rende zo hard hij kon achter de losgeslagen kinderwagen aan om vervolgens zonder twijfel het water in te duiken.

Het doorweekte jongetje werd in de nabijgelegen zeilmakerij uitgekleed en in dekens gewikkeld. Gelukkig leek het knaapje weinig hinder van het ongeluk te hebben. Al gauw lachte hij zijn helden weer tegemoet. Bijgaand een still uit video’s rondgestuurd op social media.