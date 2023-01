Helmplicht voor scooters

Gelijktijdig met het aanbreken van het nieuwe jaar is óók de hemplicht voor bestuurders van snorfietsen en scooters actief geworden. Cor Kes van Scootershop ’t Vissertje merkt de -voor hem negatieve- gevolgen van de nieuwe wet al sinds deze afgelopen juni wereldkundig werd. ,,Het is betutteling ten top.’’

In de landelijke media werd eerder al gemeld dat de verkoop van scooters en snorfietsen instortte, na bekendmaking van de helmplicht. Cor kan er over meepraten. ,,Niet alleen wij, maar alle dealers in Nederland, verkopen al maanden veel minder scooters. De afgelopen drie weken hebben we wel meer helmen verkocht dan daarvoor in vijftien jaar bij elkaar. Dat is allemaal leuk, maar het staat natuurlijk niet in vergelijking met de scooters die we niet verkocht hebben. We krijgen op dit moment wel ook veel aanvragen van mensen die hun scooters willen laten opvoeren. Als ze dan toch een helm op moeten, dan willen ze ook harder.’’

Naast het opvoeren is er nog een trend zichtbaar. Veel mensen verkopen hun scooter en die kopen vervolgens een zogeheten fatbike. Een fatbike is een elektrische fiets die lijkt op een snorfiets. Deze tweewieler gaat maximaal 25 kilometer per uur en mag wél zonder helm bereden worden. Cor kent het fenomeen. ,,Fatbikes zijn ideaal voor jongeren. Wij kunnen ze ook leveren, maar het is qua prijs lastig concurreren met internet. Als ze kapot zijn dan komen ze vaak wel bij ons terecht... Mensen gaan toch zoeken naar een alternatief. Want je weet je wat het is? Een scooter is gewoon een ideaal vervoersmiddel. Parkeren is met de auto vaak lastig en een scooter kun je overal kwijt. En dan heb ik het nog niet eens over tanken. Een scooter rijdt heel zuinig.’’

De nieuwe helmplicht is vanzelfsprekend in het leven geroepen om extra bescherming te bieden. Cor plaatst er echter openlijk zijn vraagtekens bij. ,,Ik sta absoluut niet achter de helmplicht. Het is betutteling ten top. Helemaal als je bedenkt dat er op dit moment veel meer slachtoffers van elektrische fietsen zijn. Het is overigens een kwestie van tijd voordat daar ook een helmplicht voor gaat komen. Wij zijn bijna het enige land in Europa die dit nog niet hebben. We zien dat de ouderen toch kiezen voor de helm en hun scootertje gewoon houden. Die proberen juist het drukke verkeer te vermijden. En daar zit nou net mijn punt: ik verwacht niet dat die helm voor ander rijgedrag gaat zorgen.’’