Help mensen met schulden: bewindvoerder worden

Het aantal mensen dat onder bewind staat als gevolg van schulden is in de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Waar in 2013 plusminus 35.000 mensen onder bewind stonden, was dat zes jaar later (2018) verzevenvoudigd naar 255.000 mensen. Dat is in zes jaar tijd een behoorlijke stijging.

Partner content

Door bewindvoerder te worden help je deze mensen om uit de schulden te komen en hun leven weer verder op te pakken. In dit artikelen vertellen we meer over wat een bewindvoerder nu precies doet en welke opleiding je moet volgen om bewindvoerder te worden.

Wat is een bewindvoerder?

Een bewindvoerder (ook wel bewindvoerder beschermingsbewind of beschermingsbewindvoerder) is iemand die verantwoordelijk is voor het financiële beheer van een cliënt. Hierbij gaat het om mensen die niet meer in staat zijn om hun financiën zelf te regelen. Meestal is dit ten gevolge van ernstig hoge schulden.

Mensen met ernstige financiële problemen kunnen zelf een bewindvoerder om hulp vragen. Echter kan het ook vanuit een zorginstelling of gemeente worden opgelegd.

Wordt dit verzoek ingewilligd, dan krijgt deze persoon een bewindvoerder toegewezen die helpt de financiële problemen zo goed mogelijk op te lossen.

Het uiteindelijke doel is dat de schulden (zoveel mogelijk) gesaneerd worden en dat de cliënt enige vorm van zelfredzaamheid ontwikkelt. Het streven is dat de cliënt zijn/haar eigen financiën weer zelf moeten kunnen beheren.

Hoe kan ik bewindvoerder worden

Een bewindvoerder worden kan niet zomaar. Je moet namelijk over de juiste kennis, vaardigheden en/of accreditaties beschikken om mensen met ernstige schulden te kunnen begeleiden en adviseren. Volgens het besluit ‘Kwaliteitseisen Beschermingsbewind 2014’ zijn er drie mogelijkheden om bewindvoerder te worden:

• Je hebt een passende hbo-bacheloropleiding als vooropleiding gevolgd en afgerond met een diploma;

• Je hebt een havo- of vwo-diploma óf een passende mbo-4 opleiding afgerond met twee jaar relevante werkervaring (kan ook opgedaan worden na de opleiding);

• Je hebt een hbo-bacheloropleiding gevolgd die niet zonder meer passend is, maar passend is te maken met het afronden van een aanvullende cursus.

Wanneer je niet helemaal zeker bent of je de juiste vooropleiding hebt, kun je de richtlijnen zien op de site van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

De opleiding om bewindvoerder te worden

Wil je professioneel bewindvoerder worden? Dat kan met de bewindvoerdersopleidingen. Tijdens de opleiding tot bewindvoerder worden er financiële, juridische en sociale vaardigheden bijgebracht. Je leert hoe je het beste om kunt gaan met de schulden van je cliënt en passende begeleiding hierbij geeft. Ook leer je belangrijke gespreksvaardigheden en hoe je het beste kunt omgaan met de emoties van een cliënt.

Oefenexamens voor startende bewindvoerders

Voordat je begint aan de bewindvoerdersopleiding kun je een oefenexamen doen. Hiermee kan je je kennistoetsen. Dit kan via de Exameninstelling Schuld & Inkomen (ExSI).

Ben je al bewindvoerder? Behaal je PE-punten

Wanneer jij de opleiding voor bewindvoerder hebt afgerond, is het goed om jaarlijks je PE punten te behalen. Dit doe je om up-to-date te blijven van de belangrijkste ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Zo kun je blijvend goede begeleiding en adviezen uitbrengen aan je cliënten.