Henk Veerman gaat als ‘blij man’ met FC Volendam de eredivisie in

De bal rolt weer volop. Met veel Volendammers op de andere velden. Joey Veerman heeft de Johan Cruyff Schaal al mogen vasthouden en voorronde Champions League gespeeld; vrijdagavond debuteerde Mike Eerdhuijzen met Sparta in de eredivisie, scoorde Kees de Boer voor VVV Venlo en won Alex Plat met NAC. FC Volendam trainde zaterdagmiddag om vervolgens richting het noorden te vertrekken, waar zondagmiddag (12.15 uur) de aftrap tegen FC Groningen wacht. Henk Veerman staat te popelen.

Door Eddy Veerman

Franco Antonucci maakte een uitstekende indruk in de voorbereiding. Foto Fred Rotgans

Ruim een jaar geleden, net nadat bekend was geworden dat Robert Mühren terug zou keren bij FC Volendam, stond de toenmalige eerste divisie-topscorer op de voorstraat van en met zijn buurman Henk Veerman te praten. ,,Nou ik nog terug; dat zou wat zijn”, zei Henk Veerman. Precies een week voor de start van het seizoen werd officieel bekend dat ook Veerman met de FC de eredivisie in gaat. Zeven jaar na zijn vertrek naar Heerenveen keert hij terug op het oude nest. ,,Ik ben een blij man.” Het betekent de derde speler uit dezelfde Volendamse straat (Klaverbank) bij de plaatselijke FC: ook Damon Mirani woont immers op dat rijtje.



Het leek voorbestemd. Waar zijn naam-, dorps- en ploeggenoot Joey Veerman afgelopen winter Heerenveen achter zich liet om naar PSV te verkassen, maakte FC Utrecht werk van Henk Veerman. Dit keer met succes, zodat Henk een belofte inloste die hij twaalf jaar eerder had gedaan aan de ouders van zijn (werk)maatje Jan Schilder. Jan was als supporter vaak op de Bunnikside in de Galgenwaard te vinden en na diens overlijden gaf Henk aan er alles aan te doen om ooit het shirt van FC Utrecht te dragen.



Dat lukte en dat hij bij zijn debuut als invaller tegen Cambuur ook nog de wedstrijd deed kantelen en de winnende maakte (van 0-2 naar 3-2), had iets onvoorstelbaars, heroïsch. Helemaal in de wetenschap dat die zondagmiddag in februari – waarop zijn naam bij 0-2 werd gescandeerd door het thuispubliek en hij de 3-2 in het doel schoot waarachter de harde kern zat – op zichzelf kwam te staan. Met Utrecht wilde het daarna niet echt vlotten, Veerman kon zijn stempel niet drukken, hij raakte bovendien langdurig geblesseerd en: tot een nieuw seizoen kwam het niet meer. Enkele weken geleden kreeg Utrecht de kans om voormalig international Bas Dost van Club Brugge te halen en maakte het ook de komst van Daishawn Redan bekend. Henk Veerman speelde nog wel wat oefenwedstrijden, maar de uitgang van De Galgenwaard leek een kwestie van tijd.



,,Tuurlijk was ik teleurgesteld. Het doel om ooit voor FC Utrecht te spelen, was gelukt en die wedstrijd tegen Cambuur was een fantastisch moment. Ik had graag meer voor de club willen betekenen, vervolgens besluit FC Utrecht Bas Dost te halen omdat het een buitenkans was. Het is zoals het is. Maar het kost me wel mijn job. Ik wilde de concurrentiestrijd wel aangaan, maar Bas zou nummer één zijn en ik op voorhand de rol van pinchhitter krijgen. Het ligt dus niet aan de speler Henk Veerman. Zo simpel kijk ik er tegenaan, daardoor kan ik het voor mezelf relativeren en het gemakkelijker een plekje geven.”



Vanuit verschillende windstreken kwam interesse. Veerman wilde graag terugkeren bij Volendam, dat aanvankelijk in de slag was om Samuele Mulattieri weer van Inter Milaan te huren. Maar die koos voor een club uit de Italiaanse Serie B. Dat maakte ruimte voor onderhandelingen tussen Volendam, Utrecht en Veerman. ,,Om hier in Volendam eredivisie te spelen, dat is supermooi. Ik wil belangrijk zijn voor dit elftal. Het maakt niet uit met hoeveel goals. Het moet goed staan en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Als Robert Mühren er 25 maakt en ik daar aan bijdraag door loopacties te maken, is dat ook helemaal goed. Ik wil meerwaarde hebben voor Volendam. Ik geloof hier in en ook dat ik hierna wat bij Volendam kan betekenen.”



Donderdag bezocht hij Joey Veerman in Eindhoven. Zijn voormalige ploegmaat is met PSV al uitstekend begonnen aan het seizoen, voor Henk begint het zondag in en tegen FC Groningen. ,,Ik kijk er naar uit.” Inmiddels kon hij Carel Eiting op de training begroeten als nieuwe versterking. ,,Misschien heeft het feit dat ik ook voor Volendam heb gekozen een klein zetje gegeven bij Carel. En dat we samen voor Volendam hebben gekozen, kan een ander dat zetje geven. Want er kan nog wel wat bij.”