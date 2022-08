Spits scoort wereldgoal tegen PSV, maar:

Henk Veerman ziet teveel ontzag

Met zijn wereldgoal liet Henk Veerman weer even zien wat hij kan, maar de Volendammer baalde na afloop vooral dat de uitslag zo groot uitviel. ,,Je weet vooraf dat het kwaliteitsverschil veel te groot is, dat hoop je te kunnen verbergen met strijd. Op een aantal momenten was dat er niet of te laat. Tuurlijk is het zo dat maar een paar jongens ervaring hebben op dit niveau, maar of je dat nou wel of niet hebt, je moet wel bij álles wat je doet agressie tonen. Wij hoeven geen ontzag te hebben. Maar hier moet je ook niet van schrikken, voor ons is het in andere wedstrijden te halen.”

Henk Veerman volleert met buitenkant wreef de 3-1 binnen tegen PSV. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Al vanaf minuut één leek FC Volendam bezig aan een kansloze missie, door eigen toedoen. ,,Ik vroeg na een minuut of twintig aan de trainer of we 4-3-3 konden gaan spelen, dan konden we wat beter druk zetten. Dat deden we en daardoor hielden we ze tien minuten van ons doel af. Dat had PSV daarna snel genoeg door.”

Veerman had in die fase al een scoringskans. ,,Ik zocht de verre hoek, maar de bal kwam nog net op de bovenarm van Benitez, dat was zonde. Maar zo wil ik de ballen graag hebben, net als de dieptebal van Mirani bij de goal. Laat mij het daar dan maar uitzoeken in dat soort situaties. De verdediger stapte verkeerd, de keeper stapte verkeerd en hij viel goed. Bij die laatste kans dacht ik dat ik goed inschoot, maar had de bal meer naar de hoek gemoeten.”

De ene Veerman (Henk) zorgde ook nog voor wat hilariteit. ,,Ik stapte op Joey’s schoen en nam die vervolgens mee voor een aantal seconden. Maar de scheidsrechter was er niet van gediend.” Bij de goal van Henk keek de VAR er nog naar en raakten de twee voormalige ploeggenoten van Heerenveen kort met elkaar in gesprek. ,,Joey zei ‘gaal mooie goal’ en ik zei tegen de scheidsrechter: ‘Alles goed en wel, maar als je ‘m nou afkeurt, dan…’ Maar gelukkig zat-ie.”