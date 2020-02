Her en der molshopen

De medewerkers van de afdeling Onderhoud en Beheer van de gemeente hebben er een “leuk” klusje bij. Er is op verschillende plaatsen weer een ware mollenplaag. Her en der kan men in de parken en op grasvelden de molshopen zien liggen.

En dan moet de “mollentijd” eigenlijk nog komen. Met name in en bij het Boelenspark en het Siem Lutpark zijn er in de grasvelden tientallen molshopen waar te nemen. En om de mollen te vangen is nog een moeilijk klusje.