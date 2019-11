Herfstrommelmarkt in “De Zwaan” te Hobrede

Twee keer per jaar wordt er in Dorpshuis “De Zwaan” te Hobrede een rommelmarkt gehouden. Zondag van 9.30 tot 12.00 uur vond de Winterrommelmarkt plaats in het knusse dorpshuis. Er waren wat minder verkoopstands als in de zomer.

Toch werden door enkele bewoners van Hobrede en Oosthuizen vele spulletjes te koop aangeboden. Er was weer een mooi aanbod van speelgoed, boeken, potten en pannen, serviesgoed, etc. De bezoekers konden zich ook tegoed doen aan de dorpseigen appeltaart bij de koffie.

In de 2,5 uur dat deze rommelmarkt duurde, kwamen redelijk wat bewoners van Hobrede en uit omliggende plaatsen even een kijkje nemen om langs de kramen te struinen en voor schappelijke prijsjes wat te kopen. In het voorjaar van 2020, rond maart/april, zal er in “De Zwaan” weer een verkoop van allerhande spulletjes en huishoudelijke artikelen plaatsvinden.