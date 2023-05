Herinrichting Julianaweg deelgebied Corridor: fase 1 bijna afgerond

De werkzaamheden in deelgebied de Corridor zijn in volle gang! De realisatie is opgedeeld in acht uitvoeringsfases waarvan de eerste fase bijna is afgerond*. Maandagavond 8 mei worden de onderlagen van fase 1 geasfalteerd, waarna deze fase dinsdag 9 mei wordt vrijgegeven voor het verkeer.

* Het fietspad en het trottoir aan de kant van Roemburg, De Vooruitgang en Contaxus moet nog worden aangelegd. De leveranties van de stenen had vertraging. Dit pakken wij zo spoedig mogelijk op.

Parallelweg weer normaal bereikbaar

Tijdens de werkzaamheden bekijken wij of er optimalisatiemogelijkheden zijn. In fase 1 hebben we de grens van het werkvak aangepast en de eerste afslag naar de Parallelweg meegenomen, in tegenstelling tot de oorspronkelijke fasering. Dit is goed nieuws, want dat betekent dat de Parallelweg met ingang van dinsdag 9 mei weer van beide kanten te bereiken is. Hierdoor kunnen de touringcars weer hun normale route rijden naar het parkeerterrein aan de Parallelweg en hoeven zij de omleidingsroute door de Hyacintenstraat niet meer te gebruiken.

Fase 2

De afronding van fase 1 betekent ook de start van de volgende fase! Op dinsdag 9 mei beginnen we met het opbreken van fase 2. De grens van fase 2 hebben wij eveneens aangepast. Dit betekent dat we een groter werkvak hebben, wat gunstig is voor de kwaliteit van het werk. De bedrijven in het werkvak blijven bereikbaar. Naar verwachting zijn we ongeveer 4 weken bezig met fase 2.

Tijdens de realisatie zijn we steeds op zoek naar optimalisatiemogelijkheden en kan het vaker voorkomen dat we de fasering aanpassen als dat gunstiger blijkt te zijn voor de bereikbaarheid van de omgeving en/of voor onze werkzaamheden. Wij communiceren eventuele wijzigingen in de planning via de BouwApp. Wij adviseren belanghebbenden daarom het deelproject ‘De Corridor’ te volgen en de notificaties aan te zetten. Klik hier om de Corridor te volgen op de BouwApp.



In onderstaande afbeelding ziet u het werkvak van fase 2 (net na de inrit Parallelweg t/m huisnummer 137c/200)