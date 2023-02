Herinrichting Julianaweg: Definitief Ontwerp deelgebied de Corridor

De komende jaren wordt de Julianaweg grondig onder handen genomen. Bouwteam DeDam heeft het Voorlopig Ontwerp voor deelgebied de Corridor verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp, waarbij er zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de omgeving. Dit deelgebied loopt van de Zusterschoolstraat tot de Zeedijk.

1. Visualisatie deelgebied Corridor, rotonde Julianaweg – Dijkgraaf de Ruiterlaan, gezien vanaf de Dijkgraaf de Ruiterlaan.

Definitief Ontwerp Corridor

De afgelopen periode zijn er in verschillende bijeenkomsten aandachtspunten opgehaald die wij verwerkt hebben in het Definitief Ontwerp voor de Corridor. Vervolgens is het Definitief Ontwerp getoetst en goed bevonden door de gemeente Edam-Volendam. Op basis van het Definitief Ontwerp is er een Uitvoeringsontwerp gemaakt.

Bent u benieuwd naar het ontwerp voor de Corridor? Bekijk het ontwerp op onze website via:

www.julianaweg-volendam.nl/deelgebied-de-corridor

De belangrijkste kenmerken van de nieuwe Julianaweg in deelgebied de Corridor zijn:

Maximale snelheid van 50 km/h

Vrijliggend eenzijdig te berijden fietspad aan beide zijden van weg

De as van de nieuwe Julianaweg blijft nagenoeg hetzelfde als de as van de huidige Julianaweg

De weg heeft geen eenduidig profiel, maar drie verschillende profielen.

Verkeersaansluiting met de Mgr. C. Veermanlaan

Om de gewenste verkeersaansluiting met de Mgr. C. Veermanlaan te realiseren is de gemeente in gesprek met de eigenaar van de naastgelegen particuliere kavel. Zonder aankoop van (een deel van) deze grond is het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming niet inpasbaar. Voorlopig blijft de indeling van dit kruispunt nog hetzelfde als in de huidige situatie.

Kruispunt Dijkgraaf de Ruiterlaan

Het kruispunt met de Dijkgraaf de Ruiterlaan gaat vormgegeven worden door een rotonde met vrijliggende fietspaden. Zie afbeelding 1 en 3. Door deze inpassing ontstaat een verkeersveiligere oversteekplaats voor het voetgangers- en fietsverkeer. Daarnaast neemt de doorstroming op het kruispunt sterk toe ten opzichte van de huidige situatie. Een bijkomend voordeel is dat de rotonde tevens als keerlus (-mogelijkheid) kan dienen voor het verkeer. Draaien en keren op de Julianaweg is hierdoor niet meer noodzakelijk.

Optimalisatie inritten Corridor

Wij hebben onderzoek gedaan of, en zo ja, hoe we de inritten in de Corridor kunnen optimaliseren. Dankzij het meedenken en de welwillendheid van de KIVO, de Brandweer en Snoek Mooier Wonen hebben we twee inritten kunnen verwijderen in de Corridor en wordt de inrit van Snoek Wonen en de Brandweer gecombineerd. Dit is gunstig voor de doorstroming op de Julianaweg. Wij willen hen bedanken voor de fijne samenwerking!

Inritconstructies

Bij elke uitrit van een particulier terrein komt een inritconstructie. Dit betekent dat een automobilist bij het verlaten en betreden van het particuliere terrein een schuine band tegenkomt van van 6 à 10 cm hoog. De inritconstructie zorgt naast een verkeersveiligere situatie voor fietsers en voetgangers ook voor een rustiger verkeersbeeld, waarbij minder verkeersborden noodzakelijk zijn.

De inrit van KIVO wijkt af van de standaard inritten. In overleg met KIVO is bepaald dat de inrit met H-profielkeien gerealiseerd wordt, zodat de inrit robuust genoeg is voor het zware verkeer.

Laad- en loslocaties

Uit een nadere analyse blijkt dat laad- en loslocaties conform de richtlijnen van het CROW niet inpasbaar zijn. Door de geringe beschikbare breedte van de berm, de effecten van de geparkeerde voertuigen op de verkeersveiligheid en vanwege de handhavingskwestie is dit door de werkgroep Julianaweg en in het overleg met de hulpdiensten niet wenselijk bevonden. De stuurgroep heeft dit besluit overgenomen. Het laden en lossen dient dus uitsluitend op het particuliere terrein plaats te vinden.

Lange Zware Voertuigen (LVZ) route

Naar aanleiding van gesprekken met stakeholders blijkt dat de Julianaweg behoort tot de LZV (Lange Zware Voertuigen) route binnen de gemeente. Deze routes zijn vastgesteld door het rijk en de provincie. De aanwezigheid van deze route heeft gevolgen voor de inrichting van de kruispunten. Door het formaat van de LZV’s is er meer ‘marge’ in de fysieke ruimte nodig bij de draai- en keerbewegingen van de voertuigen. Met de beleidsmedewerkers Verkeer binnen de gemeente Edam-Volendam is afgesproken dat LZV’s in de toekomst via de Derde Ontsluitingsweg en Dijkgraaf de Ruiterlaan rijden. Dit betekent dat de kruispunten van de Julianaweg met de Dijkgraaf de Ruiterlaan en Mgr. C. Veermanlaan dienen te voldoen aan de LZV-uitgangspunten.

Wegverharding

Op alle visualisaties kunt u zien dat de rijbaan wordt gerealiseerd met een asfaltdeklaag, evenals het rode fietspad aan de westzijde van de Julianaweg. Op het fietspad aan de oostzijde brengen wij een rode tegelverharding aan. Hier kan niet geasfalteerd worden, omdat dit fietspad boven kabels en leidingen ligt. Het trottoir tussen de Mgr. C. Veermanlaan en Morseweg wordt gerealiseerd met hergebruikte betontegels. Tussen de Zusterschoolstraat en Mgr. C. Veermanlaan brengen wij nieuwe tegels aan in het trottoir.

Duikerbrug

De bestaande duikerbrug nabij de Dijkgraaf de Ruiterlaan heeft een onvoldoende rest levensduur en is niet voldoende breed voor het nieuwe wegprofiel. Wij vervangen de duikerbrug door een kokerduiker van gelijke afmeting wanneer we de Julianaweg hier gaan herinrichten.

Realisatie Corridor

Naar verwachting starten wij in april 2023 met de daadwerkelijke herinrichting van de Corridor. We starten bij de Zusterschoolstraat en werken toe naar de Zeedijk. We hebben voor deze volgorde gekozen, omdat wij te maken hebben met het raakvlakproject ‘Versterking Markermeerdijken’. Wij pakken daarom het laatste stukje, tussen de Morseweg en de Zeedijk, later op als het team van de Versterking Markermeerdijken hier niet meer aan het werk is.

Fasering uitvoerende werkzaamheden

We bereiden de realisatiefase goed voor in overleg met de belanghebbenden. Voor de realisatiefase is ‘bereikbaarheid’ onze grootste uitdaging. Wij beseffen dat alle bedrijven in de Corridor afhankelijk zijn van de Julianaweg. Daarom delen wij de werkzaamheden aan de Julianaweg op in negen verschillende uitvoeringsfases die afgestemd zijn met de diverse bedrijven. Dit houdt in dat we de weg stukje voor stukje aanpakken. Naar verwachting delen wij de planning en fasering eind februari 2023 met de belanghebbenden, via de BouwApp en op onze website www.julianaweg-volendam.nl

Wij adviseren u het project ‘Herinrichting Julianaweg, deelgebied de Corridor’ op de BouwApp te volgen. U bent dan altijd op de hoogte van de meest actuele situatie. Scan de QR-code hieronder of ga naar de App- of Playstore en download gratis de BouwApp. Wanneer u in de BouwApp zoekt naar ‘Herinrichting Julianaweg, de Corridor’ vindt u ons project.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

Neem dan contact op met het omgevingsteam van Bouwteam DeDam via 06 53 4306 01 of info@julianaweg-volendam.nl

2. Profiel A: Zusterschoolstraat tot het kruispunt met de Mgr. C. Veermanlaan

3. Profiel B: Vanaf het kruispunt met de Mgr. C. Veermanlaan tot aan het kruispunt met de Dijkgraaf de Ruiterlaan

4. Profiel C: Vanaf het kruispunt met de Dijkgraaf de Ruiterlaan tot aan de grens van de bebouwde kom.

5. Visualisatie deelgebied Corridor, rotonde Julianaweg – Dijkgraaf de Ruiterlaan