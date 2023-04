Herinrichting Julianaweg: realisatie deelgebied Corridor gestart

Vorige week donderdag 6 april 2023 is de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Edam-Volendam en Dura Vermeer Infra getekend. Dit is het officiële contractstuk voor de realisatie. Wethouder Kees Schilder zette vervolgens dinsdag 11 april jl. de eerste schep in de grond in deelgebied de Corridor. Hiermee is de herinrichting van de Julianaweg officieel gestart en zijn de ontwerpwerkzaamheden van deelgebied de Corridor door Bouwteam DeDam afgerond.

Deelgebied de Corridor

De huidige Julianaweg is steeds drukker geworden en heeft onderhoud nodig. In maart 2020 is Bouwteam DeDam daarom gestart met het project ‘Herinrichting Julianaweg’. De nieuwe Julianaweg wordt een veilige weg, die de komende 30 jaar voor iedereen prettig is om te gebruiken. In 2020 en 2021 heeft Bouwteam DeDam samen met de omgeving gewerkt aan een Schetsontwerp voor de hele Julianaweg. De gemeenteraad heeft in november 2021 akkoord gegeven om het Schetsontwerp voor de gehele Julianaweg verder uit te werken per deelgebied. Bij het doorontwerpen van het Schetsontwerp naar een Definitief Ontwerp is Bouwteam DeDam gestart met deelgebied de Corridor. Dit deel loopt van de Zusterschoolstraat tot aan de Zeedijk en is het eerste deelgebied dat heringericht wordt.

Fasering

Voor de realisatiefase is de bereikbaarheid onze grootste uitdaging. Wij beseffen dat alle bedrijven in de Corridor afhankelijk zijn van de Julianaweg. Vanwege de bereikbaarheid én omdat we veilig willen werken is de realisatie van de Corridor opgedeeld in acht uitvoeringsfases. We beginnen bij de Zusterschoolstraat en eindigen bij de kruising met de Morseweg. Om de bereikbaarheid van de diverse bedrijven te garanderen werken we zowel overdag als ’s nachts. De nachtwerkzaamheden met de meeste geluidshinder proberen we zoveel mogelijk vòòr middernacht uit te voeren. ’s Nachts voeren we voornamelijk de werkzaamheden uit ter hoogte van de inritten.

Omleidingsroute

Gedurende de realisatie van de Corridor is er een grote omleidingsroute en een omleidingsroute voor fase 1 t/m 3. U kunt de omleidingsroutes bekijken op www.julianaweg-volendam.nl/deelgebied-de-corridor/.

Werkzaamheden

Dura Vermeer voert verschillende werkzaamheden uit. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het frezen en aanbrengen van asfalt, het profileren van de weg en het aanbrengen van groenvoorzieningen en lichtmasten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in de Corridor eind november 2023 afgerond.

Aanwezigen bij contractondertekening van links naar rechts:

Technisch manager Erik Hutcheson, projectleider Frank Pronk, bedrijfsleider Cornelis de Wit, afdelingshoofd Stefan Steur, projectmanager Jacco Mak en wethouder Kees Schilder