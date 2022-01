Herman Sier zoekt fondsenwervers voor Huis aan het Water

,,Eén op de drie mensen krijgt in zijn of haar leven kanker. En iedere Nederlander krijgt met kanker te maken, als naaste, als mantelzorger of als nabestaande.” Het zijn harde cijfers die Herman Sier opsomt. Als fondsenwerver voor Huis zet hij zich in voor Huis aan het Water.

Momenteel loopt er een vier weken durende campagne om nieuwe fondsenwervers te vinden voor de volgens Herman onmisbare stichting. ,,De nazorg voor mensen die kanker hebben gehad is in Nederland niet goed geregeld. Daardoor is de aanwezigheid van stichtingen als Huis aan het Water cruciaal.”

‘Voor kwaliteit van leven met en na kanker’. Met dat doel is het Huis aan het Water opgericht. ,,Mensen komen bij het Huis aan het Water om hun hoofd vrij te maken”, zegt Herman. Lees het complete artikel in de Nivo.