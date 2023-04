Heropening vernieuwd D-reizen reisbureau in Volendam

Het is feest bij het D-reizen reisbureau in Volendam! Op zaterdag 22 april werd de officiële opening gevierd van het compleet vernieuwde reisbureau op de vertrouwde locatie in Winkelcentrum de Stient. Het reisbureau heeft recentelijk een flinke verbouwing ondergaan om de winkel een prachtige, moderne uitstraling te geven.

De beleving staat centraal in het gloednieuwe reisbureau. Dit wordt onder andere gerealiseerd door de aanwezigheid van visuals op de muren die klanten meteen in vakantiesferen brengen. De vertrouwde gezichten van team Volendam ontvangen graag vol trots de klanten in hun nieuwe winkel. Het enthousiaste en ervaren team bestaat uit een goede mix van jong en oud, dorpsgenoten en collega's van buiten het dorp.

Ooit begonnen op zijn zolderkamertje aan de Julianaweg, was Jan Lautenschütz de echte grondlegger van het reisbureau in Volendam. Het is daarna verhuisd naar de Zeestraat en uiteindelijk weer teruggekeerd naar de Julianaweg. Op 18 november 2000 heeft Wim Runderkamp (Mepper) het bureau in de Stient geopend. Destijds was het middenstuk er nog niet en zat het bureau in de voormalige bloemenwinkel. Hoewel Wim al een tijdje weg is, was hij als speciale gast gevraagd om de officiële opening te verrichten. Hij heeft dit met veel plezier en trots gedaan, en na het doorknippen van het bekende lint werd er met het vele toegestroomde publiek een toast uitgebracht op de toekomst van het prachtige vernieuwde reisbureau van D-Reizen.