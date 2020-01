Het begint eindelijk kouder te worden, hoe houd ik mijn huis warm?

We sloten 2019 af met relatief hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Ook de eerste weken van januari waren warm. Nu lijkt er toch koude lucht in aantocht te zijn! In de afgelopen nachten heeft het op de meeste plekken zelfs al even gevroren. Hoewel de schaatsen nog niet van zolder gehaald hoeven te worden, is het slim om u voor te bereiden op de koud. Heeft u de cv-ketel bijvoorbeeld recent laten controleren? Ligt het hout voor de haard al in huis? Enzovoorts. In dit artikel vertellen we u er meer over!

Tip: maak in geen geval gebruik van bewerkt hout. Dit kan voor de uitstoot van schadelijke en giftige stoffen zorgen. Niet alleen gevaarlijk voor uzelf, maar ook voor uw omgeving!

Zorg dat de schoorsteen schoon is voor de koude dagen

U doet er verstandig aan uw schoorsteen schoon te maken, voordat u de houtkachel gebruikt. Een schoorsteenveger van De Schoorsteenbrigade kan u hierbij helpen. Er zijn verschillende redenen om de schoorsteen schoon te laten vegen. Wist u bijvoorbeeld dat er zich een brandbare laag in de schoorsteen kan vormen? Een schoorsteenveger verwijdert deze voor u, zodat u de kachel veilig kunt gebruiken. Daarbij wordt het rendement van de kachel verlaagd, wanneer de schoorsteen erg vies is. Het schoonmaken hiervan helpt u duurzamer en milieubewuster te leven!

De schoorsteenvegers van De Schoorsteenbrigade beschikken over professionele hulpmiddelen, waarmee het vegen van de schoorsteen heel eenvoudig wordt. Hierbij kan van boven naar beneden gewerkt worden, maar ook andersom. Afhankelijk van uw schoorsteen en de ruimte rondom uw kachel.

Voorkom een rokende haard met droog hout

Minstens zo belangrijk als het vegen van de schoorsteen is het zoeken naar droog hout. Op het moment dat het hout vochtig is, kan dit voor onnodig veel rook in de haard zorgen. Bij een vieze schoorsteen blijft de rook vaak lang in uw woning staan. Iets wat bepaald niet prettig is! In de rook zit mogelijk koolmonoxide, waarbij een koolmonoxidevergiftiging op de loer ligt. Aangeraden wordt om altijd een koolmonoxidemelder in de buurt van de houtkachel te hangen. Zodra de concentratie koolmonoxide te hoog wordt, zal het alarm geactiveerd worden. Zo kunt u de woning tijdig laten luchten. Ook niet onbelangrijk: rook wat in uw woning blijft staan kan voor schade aan meubels en muren zorgen.

