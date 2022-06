Partner content

Het belang van effectief leiderschap

Effectief leiderschap, het is iets waar iedere organisatie naar snakt. Effectief leidinggeven is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch is dit essentieel wanneer je het meeste wilt halen uit je bedrijf, je medewerkers en, laten we het niet vergeten, uit jezelf. Je merkt het meteen wanneer er niet effectief leiding wordt gegeven binnen een organisatie.

Alles voelt als een rommeltje, mensen halen niet het meeste uit zichzelf en doelen worden vaker niet dan wel bereikt. Dat is zonde, want je wilt dat je werknemers het meeste uit zichzelf halen. Je wilt dat ze hun potentie waar maken en tevreden zijn binnen de organisatie. Hier kan effectief leiderschap met een focus op het individu aan bijdragen.

Eerst begrijpen en dan begrepen worden

De tijden veranderen. Vroeger was er sprake van een duidelijke hiërarchie op de werkvloer. Jij was de baas, jij nam de beslissingen en werknemers luisterden naar jou. Tegenwoordig is de aanpak anders, onder meer omdat bleek dat de aanpak van vroeger simpelweg niet werkte. Er werd minder uit de werknemers gehaald dan verwacht.

Als leidinggevende is het tegenwoordig steeds belangrijker dat je jouw collega’s eerst begrijpt en dat je jezelf daarna past focust op het begrepen worden. Ga het gesprek aan met je werknemers, ontdek wat zij willen en waar zij naartoe willen groeien. Het is essentieel om als leidinggevende over deze vaardigheid te beschikken.

Effectief leidinggeven volgens het Covey model

Eén van de belangrijkste modellen als het gaat om effectief leidinggeven is het Covey model. Dit is een bekend model dat inmiddels al vele bedrijven en leidinggevenden geholpen heeft om hun organisatie effectiever te leiden. Dit model bestaat uit een zevental punten. Ten eerste is het belangrijk om als leidinggevende proactief te zijn. Gebruik jouw cirkel van invloed voor datgene wat je belangrijk vindt. Begin daarnaast met het eind in gedachten. Je denkt in resultaten en doelen. Tevens is het belangrijk om belangrijke zaken eerst te doen. Stel prioriteiten en laat je niet afleiden door de waan van de dag.

Het vierde punt uit het Covey model is dat je moet denken in win – win situaties. Binnen een organisatie ontstaat er soms wel eens wrijving tussen collega’s. Als je als leidinggevende een oplossing moet zoeken, ga je op zoek naar een win – win oplossing die gunstig is voor alle partijen. Zo wordt er succesvoller samengewerkt en worden relaties binnen de organisatie sterker.

Punt vijf is eerst begrijpen en dan begrepen worden, wat we hierboven al bespraken. Punt zes wijst je op het belang van het creëren van synergie. Hierbij ligt de focus op creativiteit en diversiteit. De werknemers binnen een organisatie dienen goed samen te werken en elkaar te complementeren. Zo ontstaat chemie en haalt iedereen het beste uit zichzelf. Tot slot is het belangrijk om de zaag scherp te houden. Een goede balans tussen werk, privé en je energie is van belang. Bekijk deze website om meer te leren over effectief leidinggeven volgens Covey.