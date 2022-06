Het blijft spannend in de top van de Hoofdklasse

De Zaterdag 1 had het donderdagavond behoorlijk moeilijk tegen de Dijk. De uiteindelijke 3-1 winst was verdiend, maar het verlies van Wessel Stuijt, die het veld moest ruimen met een hamstringblessure, is een aderlating voor het team in de rest van de (na)competitie.

Volendam kwam al vroeg op voorsprong. Uit een corner van Joey Tol was het Lex Veerman die boven iedereen uitkwam en beheerst binnenkopte. Hoewel Volendam veel aan de bal was, werden er in de eerste helft geen echte kansen meer gecreëerd.

Na rust tikte Azzedine Sout de bal binnen na een geweldige solo van Patrick Plugboer. Vlak voor tijd zette Pieter Kroon de eindstand van 3-1 op het bord. Ook koploper Urk en concurrent Genemuiden wisten te winnen, waardoor het de laatste twee wedstrijden nog alle kanten op kan.