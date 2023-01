Respijtzorg in een sprookjesachtige omgeving

Het Buitenhuis laat mantelzorgers op adem komen

Midden in het rustgevende, groene landschap van de Wijdewormer staat sinds februari 2022 Het Buitenhuis. De prachtige woonboerderij is speciaal opgericht om mantelzorgers te ontlasten. Mensen die afhankelijk zijn van mantelzorg kunnen samen met hun dierbare genieten van een vredige vakantie. Op slechts twintig minuten rijden van Volendam waan je je in een andere wereld. In de omgeving rond Het Buitenhuis kun je heerlijk wandelen, fietsen, de paarden in de aangrenzende manege bezoeken en kun je met de handen in de prut in de vers aangelegde moestuintjes. Bovendien is er een variërend dagbestedingsaanbod voor degenen die daar behoefte aan hebben. En het mooiste van alles? Logeren in Het Buitenhuis wordt grotendeels gesubsidieerd. Voor een eigen bijdrage van € 18,50 per nacht is alles inbegrepen, van het eten en drinken tot de deskundige 24-uurszorg van De Zorgcirkel verpleegkundigen.

Het Buitenhuis is een initiatief van De Zorgcirkel, de gemeente Edam-Volendam en nog een aantal nabijgelegen gemeenten. ,,Onze gemeente financiert mee omdat Edam-Volendam kampt met ontzettend veel overbelaste mantelzorgers”, zegt De Zorgcirkel wijkverpleegkundige Eva Tol. ,,Van de mantelzorgers in Zaanstreek-Waterland voelt 18% zich zwaar belast. Hoewel het schokkende cijfers zijn, is het niet verwonderlijk dat mantelzorgers overbelast zijn. Veel van hen bieden namelijk 24 uur per dag, zeven dagen per week zorg. Op de lange termijn is dat simpelweg niet vol te houden. Tel daarbij op dat het personeelstekort in de zorgsector blijft oplopen – waardoor mensen die behoefte hebben aan zorg zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen – en er ontstaat nóg meer druk bij de mantelzorger.”

Respijtzorg

Voor de duurzaamheid van het mantelzorgproces is het cruciaal dat de mantelzorger rustpauzes inlast. ,,Daarin biedt Het Buitenhuis de uitkomst”, zegt casemanager Simone van ’t Hoff.

,,In Het Buitenhuis is er respijtzorg voor mensen die thuis afhankelijk zijn van mantelzorg, daardoor wordt de mantelzorger ontlast. Tijdens een verblijf in Het Buitenhuis wordt de zorg overgenomen door professionals van De Zorgcirkel. Niet alleen mensen die behoefte hebben aan zorg komen er tot rust, maar ook de mantelzorger kan even genieten van een welverdiende break.” Het Buitenhuis is een serene plek waar mensen die dagelijks begeleiding of zorg nodig hebben kunnen verblijven. Terwijl de cliënt geniet van een tot in de puntjes verzorgd verblijf in de Wijdewormer, kan de mantelzorger zelf even op adem komen. ,,Als mensen die verblijven in Het Buitenhuis de mantelzorger of een ander familielid graag mee willen nemen tijdens hun verblijf, dan is dat uiteraard mogelijk.” In Het Buitenhuis werken 24 uur per dag, zeven dagen per week professionele verpleegkundigen van De Zorgcirkel en meerdere ervaren vrijwilligers. ,,Zij nemen de zorg van de gasten liefdevol over van de mantelzorger. Het Buitenhuis is bedoeld voor mensen die zich bijvoorbeeld in de beginnende fase van een chronische en/of ongeneeslijke ziekte als Alzheimer, Parkinson of MS bevinden.”

Gesubsidieerd

Zowel Eva als Simone zijn laaiend enthousiast over het nieuwe zorgconcept. Eva: ,,Het Buitenhuis bevindt zich in een oase van groen. Vanaf het terras kun je genieten van de voorbijgalopperende paarden van de nabijgelegen manage, waar gasten van Het Buitenhuis overigens welkom zijn om een kijkje te nemen in de stallen. Naast de huiselijke gezamenlijke ruimte beschikt Het Buitenhuis over zeven prachtige, ruime appartementen, allemaal voorzien van een eigen badkamer, slaapkamer, keuken en woonkamer.” Een verblijf in Het Buitenhuis kan duren van een weekendje tot een vakantie van drie weken. ,,Het is net wat de cliënt wil. Alles wordt per persoon speciaal afgestemd met het team van Het Buitenhuis. Ieder verblijf is daarom maatwerk.”

Een verblijf in Het Buitenhuis wordt gesubsidieerd. ,,Bij een verblijf zit inbegrepen 24/7 ondersteuning, eten en drinken en activiteiten”, zegt Simone. ,,De enige kosten zijn een eigen bijdrage van € 18,50 per dag, dat is het laagst mogelijke tarief dat de initiatiefnemers kunnen bieden.” Voor geïnteresseerden biedt Het Buitenhuis-team tevens vrijblijvende rondleidingen aan. ,,De deur gaat open en je voelt je er welkom. Je vindt gegarandeerd gastvrijheid, rust en warmte in Het Buitenhuis.”

Ga voor meer informatie naar www.buitenhuiswijdewormer.nl of bel 088 55 99 777.

Ook is het mogelijk om meer informatie op te vragen bij Eva Tol via 06-21294460

of eva.tol@zorgcirkel.nl.