Het Chocoladehuys viert vijfjarig jubileum

,,N sjukkelaowinkeltje, dat gait toch nooit lope. Maasie, wher begin je an.’ We kunnen voorzichtig stellen dat er niet heel veel vertrouwen was, voordat Yoni Runderkamp Het Chocoladehuys opende. Deze maand viert de enthousiaste onderneemster echter haar vijfjarig jubileum en blijkt haar sfeervolle winkel in de Jozefstraat een regelrechte aanwinst voor Volendam en omstreken. ‘Ik vind het gewoon leuk om met chocolade te knutselen.’ Aldus Yoni.

Op 22 oktober 2017 opende Het Chocoladehuys haar deuren en het bleek een directe hit. Dat zorgde wel voor enkele kleine opstartprobleempjes. ‘We hadden een geromantiseerd beeld en zagen het vooraf helemaal voor ons. Een gezellige locatie in het centrum van Volendam. Moeder Joke in de verkoop en Yoni in de productie. Eigenlijk ging het al snel ‘mis’. Tijdens de sinterklaastijd was alles uitverkocht en stonden er geen producten meer in de winkel. Het lukte ons simpelweg niet om snel genoeg voorraad te maken. Familie en vrienden werden opgetrommeld om ons te helpen. Uiteindelijk kregen we het op de rit door kei- en keihard te werken.’’ Yoni begon overigens zélf ook met lage verwachtingen aan haar avontuur. Ze hield de eerste periode dan ook haar baan als wiskunde docent aan. ,,Ik dacht: als het niet loopt is dat geen probleem. Dan blijft het gewoon een hobby en blijf ik als docent werken. Gelukkig werd het wél een succes en hebben we inmiddels een geweldig team van 12 personen uit verschillende generaties. Het assortiment is uitgebreid en we werken keihard om de winkel iedere week weer te vullen met de mooiste en lekkerste chocoladeproducten. Naast dat we gespecialiseerd zijn in gepersonaliseerde chocolade cadeaus hebben we elk seizoen weer nieuwe producten passend bij de tijd van het jaar.’’ Het Chocoladehuys werkt op dit moment alweer toe naar de feestdagen. Yoni heeft het er al druk mee. ,,December komt eraan. Eerst de geweldige Sinterklaastijd met producten zoals gevulde letters, sintjes, pietjes en moppies met chocolade. Aansluitend de kerst waarin we voor veel bedrijven relatie- en personeelsgeschenken maken. Iedereen heeft er weer zin in en de voorbereidingen zijn al in volle gang. Eerst staan we deze week nog even stil bij ons vijfjarig bestaan. Houd daarom onze Facebookpagina in de gaten voor leuke acties!’’