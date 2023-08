‘Het Edammertje’ in het gelijk gesteld door rechter

Snackkareigenaar Marcel Atema kan opgelucht ademhalen, nu de rechterlijke uitspraak in zijn voordeel is uitgevallen. De mobiele snackbar genaamd ‘Het Edammertje’ mag op zijn vertrouwde plek blijven staan op het parkeerterrein aan de Dijkgraaf Poschlaan.

Door: Kevin Mooijer

Nadat Atema en de gemeente Edam-Volendam maandenlang verwikkeld waren in een juridisch geschil, heeft de voorzieningenrechter in Haarlem vorige week geoordeeld dat de horecaondernemer in het gelijk werd gesteld. De gemeente Edam-Volendam had aanvankelijk aangedrongen op het dagelijks verplaatsen van de snackbarwagen. Hierbij werd een last onder dwangsom van drieduizend euro boven het hoofd van Atema gehouden. Atema en zijn advocaat Bert Creemers hielden echter vol dat hij mondeling toestemming had gekregen van een gemeenteambtenaar om op deze locatie te blijven. Volgens de gemeente was de bewuste ambtenaar niet gemachtigd om dergelijke beslissingen te nemen. Bovendien was de gemeente niet van plan een uitzondering voor Atema te maken, voor iedere verkoopwagen in de gemeente geldt dat deze aan het einde van de dag van de verkoopplaats verwijderd moet zijn.

Aan de hand van foto’s toonde Atema in de rechtszaal aan dat het dagelijks verwijderen van zijn mobiele snackbar een onmogelijke opgave is. Het parkeerterrein waarop ‘Het Edammertje’ gevestigd is, beschikt sinds de realisatie van het de tijdelijke brandweerkazerne aldaar over onvoldoende keerruimte. De rechter bepaalde dat er met de komst van de brandweerkazerne een unieke situatie is gecreëerd. De uitspraak was voor Atema het verlossende oordeel waarop hij had gehoopt. De juridische strijd is achter de rug en aan de opgelegde dwangsom hoeft niet te worden voldaan. ‘Het Edammertje’ mag in ieder geval tot het einde van december 2024 gebruik maken van het parkeerterrein tegenover De Meermin.