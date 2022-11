Het hart huilt, om Jim

‘Zo’n lieve jongen’, ‘altijd spontaan’, ‘nog nooit iemand kwaad gedaan’, ‘een jongen van goud’, ‘jij bracht altijd blijdschap in de klas…’ Een bloemlezing van wat leerlingen van het Don Bosco College aan het papier hebben toevertrouwd in de daarvoor ingerichte stilteplek. ‘Opeens ben je weg…’ ‘dit verdien jij niet’. Talrijke generatiegenoten van Jim Schilder hebben de moed verzameld om woorden te geven aan hun gevoelens (foto onder).

Door: Eddy Veerman

Zo jong nog, maar overal waar hij was, zorgde hij voor verlichting. Zonder daarvoor op de voorgrond te treden. Jim Schilder (15) was zichzelf: puur, innemend en ontwapenend. Zaterdagnacht was hij echter op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Op de fiets stak hij over en werd geschept door een taxi. Door de impact overleefde hij de klap niet. Het dorp voelt mee – intens – met hen die met immens verdriet achterblijven.

Het ongeval had nota bene plaats op een voor hem zo bekende plek: de Heideweg, tussen de Bowling en het Don Bosco College in. De school waar hij als vierdeklasser doordeweeks te vinden was. Zondag bood het DBC haar leerlingen en leerkrachten de gelegenheid om samen te komen, te praten, te huilen. ,,Op de andere dagen is het rooster ook aangepast. Maandag werd een minuut stilte gehouden door alle docenten en mentoren. De sfeer was bedrukt in de school. We geven leerlingen alle ruimte om dit samen te verwerken”, zegt Saray Roos van het DBC. Ook bij de RKAV zochten teamgenoten, trainers en ouders zondag troost bij elkaar. Jim keepte in de zaal in de JO17-3 en op het veld bij de JO16-1.

De RKAV heeft alle zaal- en veldwedstrijden voor komend weekeinde geschrapt en in de kantine een speciaal stilteplekje met foto, kaars en condoleanceregister ingericht. De jeugd van FC Volendam, waarvan Jim supporter was, speelt zaterdag, op de dag van de begrafenis, met rouwbanden om. Nabij de plaats van het ongeluk is ook een herdenkingsplek ontstaan (foto boven), jongeren en ouderen hebben daar bloemen, knuffels, keepershandschoenen en een bal gelegd.