Tafeltje-Dekje zit te springen om een paar vrijwilligers erbij

‘Het is dankbaar werk, men is altijd blij als je komt’

Al tientallen jaren worden bij senioren maaltijden thuis bezorgd via “Tafeltje Dekje”. Er is een groepje vrijwilligers die zich hiervoor inzet. Eén keer in de vijf weken is men van maandag tot en met vrijdag hooguit twee uur (per dag) bezig met het ronddelen van de bereidde maaltijden in Edam, Volendam en Monnickendam. De vrijwilligers van het Sint Nicolaashof bezorgen de maaltijden die bereid worden in de centrale keuken van de Zorgcirkel in Purmerend. Maar de maaltijdbezorgers worden allemaal een dagje ouder en er dient verjonging te komen om deze service te kunnen blijven bieden.

Door Pius Schilder

Tafeltje-Dekje zit te springen om een paar vrijwilligers erbij, zodat het team uitgebreid kan worden. Dan kan dit als een geoliede machine door blijven draaien. Gerard Rossenaar uit Edam is al 22 jaar vrijwilliger bij Tafeltje-Dekje, hij vertelt: “Ik kan het iedereen aanraden. Het is heel dankbaar werk. De mensen zijn altijd blij als je komt. Het is een ideaal klusje voor iemand die met pensioen gaat want het zorgt voor een mooie en dankbare invulling van de tijd. Hoe meer mensen, hoe makkelijker het wordt, dan ben je af en toe aan de beurt”.



Gerard Rossenaar hoopt het nog vier jaar te kunnen doen

Gerard Rossenaar heeft 43 jaar als vrachtrijder bij Transportbedrijf Rossenaar gewerkt. Toen hij met z’n 59-ste met pensioen ging werd hij gevraagd als vrijwilliger bij de Kaasmarkt in Edam en om maaltijden rond te brengen bij de ouderen in Edam. Dat deed hij een keer per week. Maar de keuken van De Meermin ging zo’n 10 jaar geleden dicht, daarom besloot hij vrijwilliger te worden bij Tafeltje-Dekje in Volendam. “Ik heb nu één keer per maand de beurt om de maaltijden rond te brengen in Monnickendam, Volendam en Edam. Het zijn gemiddeld 30 maaltijden. In het weekend wat meer, want dan krijgen ze drie maaltijdboxen. In Edam en Monnickendam moeten de mensen de maaltijden zelf opwarmen. In Volendam hebben ze wat dat betreft een streepje op voor, want hier worden de maaltijden warm uit de keuken bij de mensen thuis bezorgd. Ik rij met mijn eigen auto de route en daarvoor krijg je een vergoeding van 30 cent per kilometer. Dat is niet veel, maar dat maakt niet uit, want daar doe je het niet voor. De mensen zijn altijd blij als je aanbelt of bij ze naar binnen loopt. Ik heb dan echter geen tijd voor een praatje, anders kom ik tijd tekort. Ik vind het erg leuk om te doen en je blijft zo ook een beetje fit. Tot m’n 85-ste, dus nog 4 jaar, wil ik dit blijven doen. Dan is m’n rijbewijs ook afgelopen en stop ik ermee”.



Eerste dagen zijn Cor Koning goed bevallen

Sinds vorige week is Cor Koning (Kriel) nieuw als vrijwilliger bij Tafeltje-Dekje erbij gekomen. “Ik ben gevraagd door Gretha, de vrouw van Ron Jonk (Kikker), die op het kantoor van het Nicolaashof werkt. Sinds deze week ben ik in het rooster van Tafeltje-Dekje verwerkt en ben één keer per 6 weken aan de beurt. De eerste dagen zijn me erg goed bevallen. Ik moet nog wel even wat ervaring opdoen, zoals alle boxen op volgorde neerzetten, dan kun je het zo pakken. Maar dat ging de derde dag al heel wat beter. Ik hoop dit vrijwilligerswerk lang te kunnen blijven doen. Het gaat naast m’n baan en als ik vrij ben. Het is leuk werk”, vertelt Cor, die ook al zo’n 45 jaar misdienaar is in de Sint Vincentiuskerk.



Met open armen ontvangen

Tafeltje-Dekje wordt vanuit het Sint Nicolaashof geregeld door Joke van Munster (tel. 06-13744353) en Suzanne Sier (tel. 06-57874928). Zij hopen van harte dat enkele geïnteresseerden zich hiervoor aanmelden om de groep vrijwilligers uit te breiden. Hij/zij moet wel beschikken over een auto en rijbewijs. Uiteraard krijgt men een kilometervergoeding. “Wij zitten met onze handen in het haar want wij hebben op dit moment niet voldoende vrijwilligers om de Tafeltje-Dekje maaltijden bij onze ouderen in Edam-Volendam te bezorgen. Met open armen worden ze ontvangen”, vertelt Suzanne Sier.