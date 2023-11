Eén schaap overleeft blauwtong-virus bij boer Beets

‘Het is een mokerslag’

,,Kijk, hij heeft het overleefd, maar is nu wel eenzaam”, wijst boer Beets op het enige overgebleven schaap dat in de wei staat. De andere vijf zijn ten prooi gevallen aan het blauwtong-virus. ,,Het is erg. Maar er zijn ook schapenhouders met wel twee, driehonderd schapen; het is een mokerslag.”

Door: Eddy Veerman

In 1965 begon boer Beets, generaties achtereen kwamen elke lente even bij de lammetjes kijken. Vanuit de Nivo fietste Pius trouw heen om een foto te maken, ten teken dat het voorjaar was begonnen. ,,Maar komend voorjaar zul je ontzettend weinig lammeren zien staan in Nederland”, jammert de 79-jarige boer.

Eigenlijk wilde hij zelf al stoppen. ,,Maar mijn vrouw en jongste zoon wilden toch nog even doorgaan.” Dertien jaar geleden waarde er ook een virus rond, weet de boer nog. ,,Tongblaar. Daar herstelden ze toen gelukkig van. Van dat virus had ik vroeger op school iets geleerd, maar over deze niet.” Hij hoopte uiteraard dat dit virus zijn erf voorbij zou gaan. ,,Ik ben nog met penicilline in de weer geweest, maar het had geen invloed. Op een gegeven moment zie je dat ze blaren in de mond krijgen, dat hun longen vol lopen. Ik heb ze nog aan de achterpoten opgetild, in de hoop dat het er uit zou komen. Maar je ziet de tong blauw kleuren en opgezet raken. Uiteindelijk kunnen ze stikken.”

Eén van de schapen knapte op. ,,Dat kon ik aan z’n ogen zien. Nu is hij eenzaam, dat merk je. Het zijn immers kuddedieren. We hebben hem de afgelopen week heel erg verwend, door wat vaker naar hem toe te gaan en te aaien. Wat we nu gaan doen, weet ik nog niet. Dat beslissen we na 1 januari.”