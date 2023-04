‘Het is gewoon de Champions League die je wint’

Onder toeziend oog van een aantal iconen uit de voetbalwereld heeft Dave Kwakman geschiedenis geschreven met AZ Onder 19, door de UEFA Youth Champions League te winnen. In het Zwitserse Génève zaten maandagavond mannen als bondscoach Ronald Koeman en andere grootheden als Patrick Vieira, Luis Figo, Fabio Capello, Rafael Benitez en Roberto Martinez op de tribune. Zij zagen de Alkmaarders en de achttienjarige Volendammer schitteren. Eerder schakelde AZ grootmachten uit als de generatiegenoten van Barcelona en Real Madrid. Vrijdag werd in de halve finale het Portugese Sporting CP tijdens de noodzakelijke strafschoppenserie verslagen. Ook Kwakman benutte een penalty. Tijdens de finale maandag vervulde hij zowel met als zonder bal een grote rol in de teamprestatie van AZ, dat uiteindelijk met 5-0 won van het Kroatische Hajduk Split, dat eerder Manchester City, Borussia Dortmund en AC Milan versloeg.

,,Ik hoorde het pas na de wedstrijd, dat er zulke bekende oud-voetballers op de tribune zaten”, zei Kwakman in de euforie. Tevens wetende dat er scouts van grote clubs in Zwitserland aanwezig waren. ,,Daar was ik vooraf niet zo mee bezig. Als ik lekker speel zoals ik altijd doe en wij doen waar we goed in zijn als team, hadden we veel kans om te winnen. Als dat dan lukt, dan is het mooi dat mensen dat zien en dat ze er iets van vinden, maar daar gaat het mij niet om. Ik zit bij een mooie club en ben trots op mezelf. En ben wel wat gewend qua met druk om te gaan, gezien de wedstrijden met Oranje op het EK en WK.”

De Volendammer vertelt dat hij aanvankelijk niet op het lijstje van penaltynemers stond. ,,Mexx Meerdink zou zondag bij het eerste spelen, dus hij was vrijdag niet bij ons en nadat de andere vier van het lijstje waren genoemd, moest er nog eentje worden benoemd. ‘Dan neem ik 'm wel’, zei ik. We hadden geoefend en ik heb vaste routine, dus ik had er vertrouwen in. Toen ik er stond, was ik niet zo nerveus, dat kwam meer toen ik de penalty terugkeek. ‘Hij kan ook mis’, dacht ik toen.” AZ had een tactisch plan om niet te laten gebeuren wat andere clubs wel overkwam. ,,Hajduk speelt op de counter en wij hielden daar op een goede manier rekening mee, schakelden hun kracht uit en we wisten dat wij voetballend beter waren. Dat iedereen bij ons blij en energiek is, ook de wissels, dat maakt verschil in dit soort toernooien. Je weet niet wat er nog gaat komen in de toekomst, maar dit vergeet je sowieso nooit meer. De emotie die het losmaakt, bij ons gezin, bij het team en de mensen eromheen, toen ik ’s nachts op bed lag, kwam dat besef: het is gewoon de Champions League die je wint. En dat er dan allemaal oud-voetballers op de tribune zitten die de grote Champions League hebben gewonnen, dan weet je dat je op de goede weg bent.”