Gemeente praat met Hoogheemraadschap en provincie over Lange Weeren

‘Het is ingewikkelde materie’

De provincie Noord-Holland is positief over het proces met betrekking tot het Lange Weeren-plan, gaf men onlangs te kennen. Daarmee kon de gemeente doorgaan met het verder ontwikkelen ervan. Wethouder Kes geeft aan dat men daar druk mee bezig is, samen met het Hoogheemraadschap en de genoemde provincie. Daarnaast zijn de ontwikkelaars die grond bezitten, een stedenbouwkundig bureau en de woningcorporaties erbij betrokken. Dat is volgens de verantwoordelijke bestuurder een ‘spannend’ proces.

Door: Laurens Tol

,,Ik verwacht dat de Lange Weeren een gelopen koers is”, stelt Kes onomwonden. ,,Daar ga ik vanuit, want we hebben nu een positieve brief gekregen van Gedeputeerde Staten waarin stond: ‘Werk het plan verder uit’. En zij weten hoeveel moeite dat kost. Dus dat een nieuwe provinciale coalitie gaat zeggen ‘We trekken de stekker eruit’, kan ik mij niet voorstellen.

Zeker gezien de bouwopgave die er ligt. We werken er dan ook volop aan, het is een rijdende trein. En de ambtenaren van de provincie zijn hier natuurlijk ook bij betrokken.” De gemeente besloot te werken via twee sporen.

De wethouder vertelt dat men het plan op twee detailniveaus gaat uitwerken. ,,Ten behoeve van de goedkeuring door de Provincie wordt het plan tot een bepaald detailniveau uitgewerkt en ten behoeve van de participatie gaat het nog een slag dieper. Zover zijn we nu nog niet, maar zodra daar meer over bekend is, laten we dit natuurlijk weten.” Kes legt uit dat het Hoogheemraadschap en de provincie verschillende belangen hebben. Die laatste kijkt met name naar de inpassing van een project in het landschap. Het Hoogheemraadschap bekijkt het meer technisch en naar ‘hoe we onze voeten droog houden’. ,,We gaan daarom als gemeente ook samen met deze partijen om tafel. Dat is een proces dat nu loopt op ambtelijk niveau. Zoiets regel je niet in een week, daar zijn meerdere gesprekken voor nodig. Het is ingewikkelde materie: techniek versus leefbaarheid en landschap. Ik heb er wel vertrouwen in dat we daar uit gaan komen. Want het moet simpelweg, de woningnood neemt met de dag toe.”