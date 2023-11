Van Thaise Keuken tot topburgers:

Het jongensverhaal van Delivery Deli

Toen Giang, een 29-jarige Purmerender, nog in een Thais restaurant in Amsterdam werkte, kon hij alleen maar dromen van zijn eigen onderneming. Renzo, een frequente bezoeker van dat restaurant, werd een van zijn eerste supporters en startte later Delivery Deli met Giang. ,,Ik heb altijd al iets voor mezelf willen starten,” zegt Giang, een ervaren kok met een specialiteit in Thais koken.

Die droom kwam uit met Oriental Deli in Edam, een klein maar succesvol Thais keukeninitiatief. Maar Giang wilde meer: ,,Dit pand in Purmerend is 4-5 keer zo groot als het loodsje in Edam. Het was een perfecte kans om uit te breiden en meer mensen in Purmerend, Edam en Volendam te bereiken.” In maart begon Giang met Delivery Deli, een bezorgservice die Amerikaanse, Mexicaanse en Thaise gerechten rechtstreeks naar uw voordeur brengt. ,,We willen in feite 24 uur de markt kunnen bedienen. Het komt vaak voor in huishoudens: je zoon wil een burger, je partner een gezonde pokebowl en zelf wil je Mexicaans: bij ons kan dat allemaal in één bestelling,” zegt hij glimlachend.

Giang en zijn team van bezorgers hebben het druk; hij werkt zelf zes dagen per week. Ondanks zijn lange werkdagen is hij trots op de groei die ze hebben doorgemaakt. ,,We krijgen veel bestellingen uit Edam-Volendam, en de reacties zijn superpositief,” vertelt hij enthousiast. Maar het was niet altijd makkelijk. ,,We hadden een tegenslag toen een boom op onze twee bezorgauto’s viel tijdens een storm dit jaar. Dat was even vervelend maar gelukkig zijn we een gezond bedrijf en blijven groeien.”

Het aanbod

,,Bij Delivery Deli hebben we een divers aanbod dat echt iets voor iedereen biedt. Voor de liefhebbers van Thais eten hebben we alles van frisse soepen tot romige curry's en Pad Thais. Alles wordt vers bereid met ingrediënten van de dag. Maar als je meer zin hebt in iets uit Mexico, dan hebben we ook burrito's, taco's en quesadilla's. En vergeet onze burgers niet; die zijn gemaakt van 100% rundvlees en tot in de perfectie gegrild. Kortom, je kunt bij ons terecht voor een mix van smaken zonder je huis te verlaten.”

Speciaal voor de lezers van NIVO biedt Delivery Deli 10% korting aan op alle bestellingen tot 30 november. En als je ideeën of suggesties hebt? ,,Mail ons gewoon op info@deliverydeli.nl; we willen het echt goed doen,” zegt Giang. Als je je afvraagt wat het meest populaire gerecht is, heeft Giang een direct antwoord: ,,Pad Thai, dat vinden mensen heerlijk.” Maar vergeet ook de burgers niet. ,,Dit is wel echt wat anders dan Burger King. Onze burgers zijn de crème de la crème,” voegt hij toe. Giang's uiteindelijke droom is om een fysiek restaurant te openen in de omgeving. ,,Het mooie van een restaurant is het contact met mensen. Je kunt zien hoe ze genieten van het eten. Dat is echt fantastisch!”

Wil je zelf proeven?

Bestel dan op de website van Delivery Deli. ,,We zijn blij met de ondersteuning van Thuisbezorgd, maar we moedigen mensen aan om direct bij ons te bestellen voor unieke aanbiedingen voor Edam-Volendam,” besluit hij.

Dus, of je nu de wedstrijd van FC Volendam thuis kijkt of gewoon een avondje geen zin hebt om te koken, Delivery Deli heeft voor ieder wat wils. En wie weet, misschien zit jij binnenkort in Giang's droomrestaurant te genieten van diezelfde topburgers, Mexicaans of Pad Thai.