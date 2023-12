Burgemeester Sievers schrijft brief aan ouders omtrent vuurwerk

‘Het moet anders en daarbij vraag ik uw hulp’

Alle ouders in onze gemeente met een tiener thuis (tot 17 jaar) hebben een persoonlijk schrijven ontvangen van burgemeester Lieke Sievers. Zij vraagt de ouders aandacht te hebben voor veilig en verantwoord vuurwerkgebruik van het kind. Sievers geeft aan dat ,,de jaarwisseling in onze gemeente de afgelopen jaren op sommige plekken onstuimig is verlopen.” Al zal zij inmiddels al enige tijd, net als vele Volendammers en Edammers, ’s avonds laat met regelmaat de knal van een oorlogsbom horen.

Door: Eddy Veerman

De burgemeester verhaalt in haar brief over de overlast en ergernis bij inwoners. ,,Dat moet anders en daarbij vraag ik uw hulp”, richt zich tot de ouders. ,,Als ouder heeft u een sleutel in handen. U kunt ervoor zorgen dat uw kind zich bewust is, dat onjuist gebruik van vuurwerk gevolgen kan hebben.”

,,Respecteer anderen en zadel hen niet op met overlast”, gaat zij verder in de brief. ,,De gemeentelijke handhavers en de politie zien toe op wettelijke regels. Er wordt dan ook regelmatig een proces-verbaal uitgedeeld aan kinderen die een overtreding met vuurwerk plegen. Helaas blijkt dat ouders niet altijd op de hoogte zijn van het gedrag van hun kind. Daarom vraag ik u het gesprek aan te gaan, zo kan vuurwerkmisbruik worden voorkomen. Een boete of andere straf komt achteraf, en dan is de overlast al een feit. Ik begrijp goed dat vuurwerk voor veel kinderen een onweerstaanbare aantrekkingskracht heeft. Maar zij kunnen niet dezelfde verantwoordelijkheid dragen als een volwassen. Vuurwerk is nu eenmaal geen speelgoed.”

,,Er wordt nogal wat mee aangericht. Denk alleen al aan de last die huisdieren hebben. Het is extra zuur voor de gebruikers van blindengeleidehonden (er zijn er ruim 150 in onze gemeente). Voor hen betekent vuurwerkmisbruik dat hun dagelijks leven wordt ontregeld, omdat hun blindengeleidehond er last van heeft. En dan is er de schade aan speelplaatsen, riolen, bushokjes en straatmeubilair, enzovoorts. Ieder jaar moeten er reparaties worden uitgevoerd. Dat wordt met gemeenschapsgeld betaald; ook u als belastingbetaler draait daarvoor op. De ervaring leert helaas dat het vaak opgroeiende jeugd is, die deze schade veroorzaakt.

"Er is handhaving, voorlichting, maar als jeugd verkeerde ideeën over vuurwerk tussen de oren heeft, is dat niet genoeg. Daarvoor hebben we de ouders nodig"

In de brief wordt verder geadviseerd goedgekeurd vuurwerk te kopen, verteld dat illegaal vuurwerk niet alleen verboden is maar ook voor meer geluidsoverlast zorgt en (zoals zogenaamde 'Cobra's', mortierladingen, nitraatbommen en lawinepijlen) ontzettend gevaarlijk is. Het is een criminele gedraging. Dit soort vuurwerk heeft grote kracht en kan makkelijk voor grote schade en ernstige verwondingen zorgen. Toch is het onder sommige jeugd een mate van populariteit. Waarschuw uw kind voor illegaal vuurwerk. Doe dit in het belang van uw kind. Het is niet stoer, maar echt gevaarlijk.”

Politie en gemeente doen van alles om vuurwerkmisbruik te voorkomen. ,,Toezicht en handhaving, voorlichting en samenwerking met scholen. Maar als jeugd verkeerde ideeën over vuurwerk tussen de oren heeft, is dat niet genoeg. Daarvoor hebben we de ouders nodig”, zegt Sievers.

Als u iemand kent die in illegaal vuurwerk handelt, of dit in bezit heeft, geef dit dan door aan de politie, telefonisch te bereiken via 0900 – 8844. Als u wilt dat uw anonimiteit gegarandeerd is, kunt u ook melden via Meld Misdaad Anoniem, via 0800 – 7000. Op de website www.meldmisdaadanoniem.nl vindt u meer informatie en kunt u ook een online-melding doorgeven. Wat betreft sancties wordt in de brief aangegeven dat ,,als uw kind wordt betrapt op vuurwerkmisbruik, kan hij/zij een proces-verbaal tegemoet zien. Handel, bezit en gebruik van illegaal vuurwerk wordt zwaarder bestraft. Dit is een strafrechtelijke overtreding die door het Openbaar Ministerie wordt behandeld. Indien iemand (ook kinderen) zich hieraan schuldig maakt, is een justitieel vervolg onvermijdelijk. Zeker indien er gevaar voor anderen is geweest, of als er letsel of schade is veroorzaakt. Naast de bestraffing door het Openbaar Ministerie kan de burgemeester ook maatregelen treffen om de openbare veiligheid te beschermen. Een woning of ander pand waar illegaal vuurwerk aanwezig is, kan de burgemeester voor een bepaalde periode laten sluiten. Wie illegaal vuurwerk heeft of verhandelt en wordt betrapt, riskeert dat zijn/haar woning op slot gaat.

Ouder staat voor dilemma: ‘Ben me bewust dat ze nitraten en cobra’s afsteken’

Het knalt al weken in de straten. Veel ouders hebben er een ver ritje en veel geld voor over. En zetten daarmee soms andere ouders voor het blok. ,,Al ruim twee maanden voor de jaarwisseling sta ik als ouder voor een lastig dilemma wat betreft vuurwerk”, vertelt een ouder. ,,Een aantal vrienden van mijn zoon haalt illegaal vuurwerk uit het buitenland, georganiseerd door hun ouders. Ik ben me ervan bewust dat ze ’s avonds buiten rondhangen en cobra’s en nitraten afsteken. Mijn zoon heeft zelf niet veel interesse in vuurwerk en beweert dat hij het niet afsteekt. In een discussie hierover smeekte hij: ‘Moet ik dan twee maanden alleen thuis blijven?’ Tja, wat doe je dan? Ik laat hem gaan. We hebben afgesproken dat hij het zelf niet afsteekt, en ik moet hem maar vertrouwen. In onze gesprekken benadruk ik het belang van veiligheid en respect voor anderen, maar het blijft een uitdagende balans tussen het begrijpen van zijn sociale omgeving en het handhaven van verantwoordelijk gedrag.”